На Украине запустили информационную кампанию по дискредитации бывшего главы украинской военной разведки Кирилла Буданова. Об этом сообщили ТАСС представители российских силовых структур.
За этой кампанией, как утверждают источники, стоит экс-глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. По словам силовиков, Ермак намерен обвинить Буданова в срыве переговорного процесса с Россией, возложить на него ответственность за начало на Украине «гражданской войны против людоловов из ТЦК» сообщили силовики.
Кроме того, экс-глава ОП намерен обвинить Буданова в растрате госсредств на публикации материалов в западных СМИ, которые формируют образ недоговороспособности украинского режима.
По данным силовиков, для этого будет использована сеть влиятельных лиц и Telegram-каналов. Ключевую роль в реализации этой кампании отводится медиа-сети предпринимателя Максима Криппы. Первоочередная задача – оценка потенциальной политической опасности, исходящей от Буданова.
Российские силовые структуры также отметили, что решение о дискредитации Буданова, вероятно, было принято в узком кругу окружения Зеленского около полугода назад, но тогда его реализация была приостановлена, чтобы избежать ассоциаций с самим Ермаком и Зеленским.
