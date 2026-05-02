ТАСС: Ермак обвинит Буданова в срыве переговоров с Россией и «войне против ТЦК»

На Украине запустили информационную кампанию по дискредитации бывшего главы украинской военной разведки Кирилла Буданова. Об этом сообщили ТАСС представители российских силовых структур.

За этой кампанией, как утверждают источники, стоит экс-глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. По словам силовиков, Ермак намерен обвинить Буданова в срыве переговорного процесса с Россией, возложить на него ответственность за начало на Украине «гражданской войны против людоловов из ТЦК» сообщили силовики.

Кроме того, экс-глава ОП намерен обвинить Буданова в растрате госсредств на публикации материалов в западных СМИ, которые формируют образ недоговороспособности украинского режима.

По данным силовиков, для этого будет использована сеть влиятельных лиц и Telegram-каналов. Ключевую роль в реализации этой кампании отводится медиа-сети предпринимателя Максима Криппы. Первоочередная задача – оценка потенциальной политической опасности, исходящей от Буданова.

Российские силовые структуры также отметили, что решение о дискредитации Буданова, вероятно, было принято в узком кругу окружения Зеленского около полугода назад, но тогда его реализация была приостановлена, чтобы избежать ассоциаций с самим Ермаком и Зеленским.

