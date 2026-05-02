Сейчас главной задачей Европейского союза является милитаризация для противостояния выдуманной «российской агрессии», а не расширение сообщества. Об этом в интервью ТАСС новый посол РФ в Северной Македонии Дмитрий Зыков.

«Главную задачу на сегодняшний день там видят не в расширении, а в милитаризации для противостояния выдуманной «российской агрессии», — сказал он.

Дипломат отметил, что с 2022 по 2025 год оборонные расходы в странах ЕС увеличились практически на 60%. По его словам, в абсолютных цифрах этот показатель составил в прошлом году €381 млрд, добавил он.

30 апреля заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что милитаризация Европы и ее перенасыщение оружием рано или поздно приведет к войне с Россией. Он подчеркнул, что РФ должна быть готова к тому, что Европа нападет.

27 апреля директор Первого департамента стран Содружества Независимых Государств (СНГ) министерства иностранных дел России Микаэл Агасандян заявил, что европейские страны, взяв курс на форсированную милитаризацию, начали говорить об открытом противостоянии с РФ.

