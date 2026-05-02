Звезда «Клона» обратилась к россиянам: «Хочу вас поблагодарить»

Звезда сериала «Клон» Даниэла Эскобар обратилась к россиянам, чтобы поблагодарить их за поддержку. Артистку цитирует «СтарХит».

57-летняя Эскобар рассказала, что в США встретила россиянку — поклонницу ее героини Маизы.

«Она не была той злодейкой, какой ее считали. Они увидели, что эта женщина — нелюбимая, озлобленная, грустная», — говорит о своей героине актриса.

Эскобар заверила российских фанатов, что ей дорого каждое их слово.

«Хочу вас поблагодарить. Огромное, огромное спасибо за то, что вы меня смотрите, за то, что меня любите», — говорит она.

По сюжету «Клона», девушка Жади (Джованна Антонелли) остается сиротой и вынуждена вернуться из Бразилии в Марокко. Ей приходится с адаптироваться к новым для нее мусульманским обычаям и пережить влюбленность в друга семьи — Лукаса (Мурилу Бенисиу). Маиза становится соперницей Жади на пути к личному счастью.

Ранее сообщалось, что звезда «Клона» судится с телеканалом из-за повторного показа сериала.