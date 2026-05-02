Папа римский лично назначит главу католиков Москвы

Claudia Greco/Reuters

Новый глава католической архиепархии Божией Матери в Москве будет назначен папой Римским в срок, который он определит сам. Об этом РИА Новости сообщил генеральный викарий архиепархии священник Кирилл Горбунов.

«Нового митрополита архиепархии должен назначить папа, и он свободен в своем решении, в том числе и в том, что касается сроков», — отметил Горбунов.

Священнослужитель также добавил, что 18 марта Конференция католических епископов России (ККЕР) избрала новое руководство после завершения двух сроков председательства архиепископа Павла. На три года председателем ККЕР стал епископ Клеменс Пиккель, вице-председателем — епископ Кирилл Климович, а секретарем — епископ Штефан Липке.

На сайте архиепархии сообщалось, что папа Римский Лев XIV принял отставку архиепископа Павла Пецци по причине ухудшения здоровья. Временно исполнять обязанности главы архиепархии будет вспомогательный епископ Николай Дубинин, назначенный папой Римским апостольским администратором до назначения нового главы.

Ранее Ватикан назначил главой епархии в США нелегального мигранта из багажника.

 
