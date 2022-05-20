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Инфографика

Сколько дипломатов было выслано из стран после начала спецоперации

С начала спецоперации России на Украине ряд стран выслали со своей территории сотрудников российских диппредставительств. Если некоторые ограничивались высылками одного или нескольких дипломатов, ряд государств существенно понизили дипотношения с Россией и выслали десятки российских дипломатов. Россия отвечает практически на все эти решения зеркально.

Сколько дипломатов было выслано из стран после начала спецоперации — в инфографике «Газеты.Ru»
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

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