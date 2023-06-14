Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Инфографика

Самые популярные имена для девочек и мальчиков в 2023 году в Москве

В московском управлении ЗАГС рассказали, что среди необычных имен, которыми называли новорожденных в I квартале этого года, были Глафира, Денница, Веста – для девочек и Фома, Юлиан, Марио – для мальчиков. ТОП самых популярных имен среди девочек возглавили София, Анна и Мария. Мальчиков чаще называли Михаил, Александр и Максим.

О том, какие еще имена стали самыми популярными среди московских новорожденных – в инфографике «Газеты.Ru».
close
100%
Алина Джусь/"Газета.Ru"

Картина дня
Военная операция на Украине. День 476-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 476-й день
На Новочеркасской ГРЭС под Ростовом произошел пожар
В Минобороны РФ назвали потери ВСУ после начала контрнаступления
В РФС оценили перспективы допуска российских команд к международным турнирам
Мать 2 детей разбилась насмерть, пытаясь спасти подростка у водопада
Песков назвал вбросом слухи о возможной причастности Польши к подрывам «Северных потоков»
Обладательница «Оскар» Сара Полли снимет мюзикл про Бэмби
Новости и материалы
Песков отреагировал на заявление Лукашенко о переговорах по «аренде Крыма»
Сальдо дал прогноз по восстановлению плотины Каховской гидроэлектростанции
Большинство финнов поддерживают отправку гумпомощи Киеву
Российский разведчик рассказал, как украинские диверсанты отходили из Белгородской области
Водитель успел выскочить из машины, которая уплыла в море
Футболист «Рубина» Иванов назвал главного соперника «Зенита» в РПЛ
В Ростовской области ликвидировали пожар на ГРЭС
Наталья Подольская рассказала о трудностях при зачатии ребенка
Экс-тренер «Зенита» рассказал, что посоветовал назначить наставником «Динамо» Личку
Стас Пьеха пожаловался на многочисленные запреты в больнице
Принц Уильям помогает бездомной британской молодежи
Обвиняемые по делу Алексея Шведа отпущены из-под стражи
Гладков сообщил о новом обстреле Белгородской области со стороны ВСУ
Красноярец, снявший фильм о краже велосипеда, рассказал о плане возмездия
Дмитрий Маликов рассказал о музыкальных пристрастиях 5-летнего сына
Тяжелобольной Амаяк Акопян пожаловался на отсутствие денег для лекарств
Наследницы империи Gucci выставили на продажу пентхаус в Нью-Йорке за $35 млн
Фестиваль «Дикая Мята 2023» готовится к открытию
Все новости
Госдума приняла поправку о штрафах и аресте за нарушение режима военного положения
ЕС прекратил финансирование Косово до обеспечения деэскалации
Германия определила Россию как «самую серьезную угрозу»
СБУ завела уголовное дело против философа Дугина
«В Украине мы закончим эту войну». Главное из интервью Александра Лукашенко
Лукашенко вспомнил, как Москва и Киев пытались договориться об аренде Крыма
«Был ранен, но жив». Что известно о состоянии Адама Делимханова
В Госдуме прокомментировали сообщения о ранении Делимханова на Украине
Последствия наводнения в Сочи
«Мы здесь страдаем»: на границе Латвии и России выстроились очереди из украинцев
LSM: на литовской границе выстроилась очередь из украинцев и молдован, которые хотят въехать в Россию
Пляжи закрыты, дороги размыты. Сочи и Гагру затопило после сильного ливня
В Сочи из-за разлива реки Мацеста власти ввели режим ЧС и закрыли пляжи
«Вышел из комы». Почему нельзя годами лежать, а потом встать и заговорить
Врач-невролог Хегай рассказала о том, чем кома в кино отличается от реальной жизни
Нужно ли рассказывать подруге, что ей изменяет муж: отвечают психологи и сексолог
Психолог Зуев: рассказать подруге об измене ее мужа можно при наличии такой договоренности
«Забеременела, когда завязала с тусовками». Интервью с боксершей Натальей Рагозиной
Наталья Рагозина рассказала о шоу «Удивительные люди», материнстве и любимом досуге
Сами предложили — сами и заплатят: что известно о windfall tax для крупного бизнеса
Правительство одобрило законопроект о разовом налоге на сверхприбыль крупных компаний
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях