В московском управлении ЗАГС рассказали, что среди необычных имен, которыми называли новорожденных в I квартале этого года, были Глафира, Денница, Веста – для девочек и Фома, Юлиан, Марио – для мальчиков. ТОП самых популярных имен среди девочек возглавили София, Анна и Мария. Мальчиков чаще называли Михаил, Александр и Максим.
О том, какие еще имена стали самыми популярными среди московских новорожденных – в инфографике «Газеты.Ru».
Самые популярные имена для девочек и мальчиков в 2023 году в Москве
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Алина Джусь/"Газета.Ru"