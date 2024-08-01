Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Инфографика

Кого обменяли Россия и Запад

Россия и Запад провели в Анкаре масштабный обмен заключенными. По информации турецкой разведки, в нем приняли участие 26 человек, содержавшихся в тюрьмах РФ, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии.
close
100%
"Газета.Ru"

Российская ФСБ подтвердила, что в рамках обмена в страну вернулись восемь человек. По данным источника ТАСС, это Вадим Красиков, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин и Роман Селезнев. Также в РФ вернулись несовершеннолетние – в разведке Турции сообщили, что речь идет о двух детях.


Список лиц, переданных российской стороной, не публиковался, однако Кремль сообщил, что президент РФ Владимир Путин помиловал 13 заключенных: в их числе журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, американский экс-морпех Пол Уилан, Владимир Кара-Мурза*, Илья Яшин* и другие. Также Кремль выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за помилование немца Рико Кригера – распространенные ФСБ кадры свидетельствуют, что он также участвовал в обмене.


Белый дом подтвердил информацию о сделке, заявив, что Россия освободила 16 заключенных.

Картина дня
Россия и Запад обменялись заключенными. Онлайн
Белый дом подтвердил обмен заключенными между Россией и Западом
Военная операция на Украине, день 890-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 890-й день
Зеленский анонсировал кадровые перестановки в правительстве
Петербуржец выстрелил из самодельной рогатки девушке в лицо и сломал ей нос
В Германии разочаровались из-за обмена Вадима Красикова
Невеста турецкого миллиардера показала фигуру в крошечном бикини
В Курской области при атаке дрона пострадала женщина
Новости и материалы
Журналисты выдвинули новую версию гибели Исмаила Хании
В Николаеве поразили аэродром, где тренировались украинские пилоты
В США назвали сроки начала крупномасштабной атаки Ирана на Израиль
Макгрегор увидел послание от Путина для США в действиях России
Польская теннисистка расплакалась после поражения в полуфинале Олимпиады
Влада Лисовца сравнили с Беллой Хадид: «На ковбойских вайбах»
Мужчина провалился в 15-метровый колодец, когда искал телефон, и просидел там восемь часов
В США прокомментировали влияние обмена заключенных на международные отношения
В Ростовской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса
Губерниев о скандале с алжирской боксершей: если его или ее допустили, то это проблема МОК
Ученые выяснили, как ожирение вредит здоровью сердца
Жена Константина Эрнста снялась в накидке из дубовых листьев
ФСБ опубликовала третье видео обмена заключенными в аэропорту Анкары
В возвращении Гершковича и Уилана в США увидели «свидетельство силы Трампа»
Песков раскрыл надежный метод борьбы с профессиональным выгоранием
ФСБ показала фрагмент операции по обмену заключенных
Теннисистки Андреева и Шнайдер заявили, что будут бороться за медаль Олимпиады
Лукашенко пошутил про свою зарплату
Все новости
Байден отказался разговаривать с Путиным
«Войдет в историю»: в СПЧ оценили крупнейший обмен заключенными между Россией и Западом
Мизулина пригрозила отсудить у Лебедева и Дудя 10 млн рублей
В МИД РФ пообещали выставить обломки подбитых F-16 на Поклонной горе
«Рвануло очень сильно»: в дом экс-депутата ГД Пономарева под Киевом влетел дрон
Экс-депутат ГД Пономарев заявил, что его дом в Киевской области атаковал дрон
F-16 появился в небе Украины. Хватит ли истребителей для нового контрнаступления?
NYP: ВСУ не получат необходимое количество F-16 из-за нехватки пилотов
ВДНХ — 85 лет. Как менялась главная выставка России
«Москвич 8» официально показали в Москве: сколько он будет стоить и когда появится в продаже
Представленный в Москве «Москвич 8» поступит в продажу в конце 2024 года
Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал: Олимпиада-2024, день 6. LIVE
Олимпийские игры в Париже. День 6. ОНЛАЙН
Лучшие рецепты крабового салата — с крабовыми палочками и с натуральным крабом
Как приготовить крабовый салат: классические и оригинальные пошаговые рецепты
Везет, лечит, исследует. Где применяется искусственный интеллект
Три истории успешного внедрения технологий ИИ в самых разных отраслях
«Во Львове обещали резать москалей»: как русские газеты встретили Первую мировую
Россия вступила в Первую мировую войну 110 лет назад
В работе YouTube — массовый сбой. Накануне МИД призвал россиян осваивать RuTube
Downdetector: россияне сообщили о массовом сбое в работе YouTube
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами