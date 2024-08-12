Какие районы Курской и Белгородской областей эвакуируют из-за атаки ВСУ
12 августа оперштаб Курской области принял решение эвакуировать жителей из Беловского района. Глава района Николай Волобуев призвал людей уехать, поскольку «обстановка очень напряженная». Ранее Алексей Смирнов сообщил, что в Беловский район зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, однако никаких боевых столкновений там нет.
Добровольный выезд жителей также организовали в приграничных Глушковском, Кореневском, Суджанском районах Курской области.
Эвакуация объявлена и в Краснояружском районе Белгородской области — более 11 тыс. человек уже уехали в безопасные места. Свои дома покинули жители сел Графовка и Вязовое, в селе Репяховка еще остаются несколько человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Из приграничного белгородского Шебекино, который постоянно подвергается атакам ВСУ, также продолжают уезжать жители. По данным властей, с начала спецоперации город покинуло больше 50-70% населения.