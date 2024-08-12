Какие районы Курской и Белгородской областей эвакуируют из-за атаки ВСУ

В Курской области эвакуации подлежат 180 тыс. человек. Свои дома уже покинула 121 тыс. курян, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.



12 августа оперштаб Курской области принял решение эвакуировать жителей из Беловского района. Глава района Николай Волобуев призвал людей уехать, поскольку «обстановка очень напряженная». Ранее Алексей Смирнов сообщил, что в Беловский район зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, однако никаких боевых столкновений там нет.

Добровольный выезд жителей также организовали в приграничных Глушковском, Кореневском, Суджанском районах Курской области.

Эвакуация объявлена и в Краснояружском районе Белгородской области — более 11 тыс. человек уже уехали в безопасные места. Свои дома покинули жители сел Графовка и Вязовое, в селе Репяховка еще остаются несколько человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Из приграничного белгородского Шебекино, который постоянно подвергается атакам ВСУ, также продолжают уезжать жители. По данным властей, с начала спецоперации город покинуло больше 50-70% населения.