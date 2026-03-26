В ДРК заявили о попытке проникновения руандийцев к первой леди республики

ДРК обвинила руандийцев в попытке проникнуть к первой леди в отель в Вашингтоне
Посольство Демократической Республики Конго (ДРК) обвинило граждан Руанды в попытке проникнуть к первой леди ДРК Дениз Ньякеру Чисекеди в отель в Вашингтоне. Об этом сообщает дипмиссия республики в США в соцсети X.

«Попытка проникновения граждан Руанды в покои первой леди ДРК была пресечена и предотвращена дежурной службой безопасности», — говорится в заявлении.

Об инциденте незамедлительно сообщили местным властям, отметили в посольстве.

В дипмиссии добавили, что инцидент произошел в контексте, в котором было задокументировано поведение некоторых государственных деятелей в отношении экстерриториальных действий и преследований отдельных лиц.

Также официальный представитель ДРК Патрик Муйайа отметил, что ряд лиц, личность которых устанавливается, попытались проникнуть в отель. Он добавил, что первой леди ничто не угрожает.

В посольстве Руанды в США рассказали, что один из сотрудников охраны высокопоставленного лица республики, которое проживает в том же отеле, случайно столкнулся со своими коллегами из делегации ДРК в коридоре. По утверждениям дипмиссии, вопрос был решен «без дальнейшей эскалации», после чего руандийская делегация сменила отель.

В конце декабря президенты Руанды и Демократической Республики Конго (ДРК) Поль Кагаме и Феликс Чисекеди в присутствии американского лидера Дональда Трампа подписали в Вашингтоне мирное соглашение.

Ранее президент ДР Конго заявил о намерении Руанды аннексировать часть ДРК.

 
