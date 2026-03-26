В России существенно вырос спрос на отели, куда можно с животными

С 2020 года спрос на pet-friendly отели вырос почти в четыре раза

В России заметно растет число отелей для путешественников с питомцами. О новом тренде «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса OneTwoTrip.

Так, путешествия с животными — заметный тренд последних лет: россияне все чаще берут в поездки домашних любимцев, и отельеры постепенно подстраиваются под растущий спрос. По данным OneTwoTrip, с 2020 года туристы в 3,9 раза чаще бронируют номера в объектах размещения, которые принимают гостей с животными. Правда, число этих объектов растет чуть медленнее: в 2,4 раза за те же пять лет. Самый заметный рост пришелся на 2025 год, когда доля подобных отелей в сервисе выросла на 19%.

«Рост спроса на так называемые pet-friendly услуги, или концепцию дружелюбия к питомцам, — это не просто мода, а отражение новой реальности. Люди воспринимают своих домашних любимцев как членов семьи и хотят, чтобы инфраструктура была адаптирована под их запросы. Объекты размещения, которые учитывают этот тренд, получают серьезное конкурентное преимущество», — комментирует Елена Шелехова, руководитель пресс-службы OneTwoTrip.

В 2025 году 47,8% от общего объема бронирований приходилось на объекты размещения, где можно останавливаться с животными. В 2026-м этот показатель уже составил 49,6%. Отметим, что все цифры отражают не количество заездов с животными, а увеличение бронирований в отелях, предоставляющих услуги размещения с питомцами.

Растущий тренд на путешествия с животными подтверждают и данные опроса. Несмотря на то что уже брали с собой в поездку питомцев только 34% опрошенных, а в ближайший отпуск с ними планируют отправиться 20%, значительное количество путешественников, или 78%, готовы доплатить за отель, в котором все продумано для отдыха с домашними питомцами.

Респонденты также отмечают, что тренд не прошел мимо них: 68% опрошенных согласны с тем, что за что за последние годы выросло количество отелей, где можно разместиться с животными.

