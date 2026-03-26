Кортеж делегации депутатов Госдумы заметили у посольства России в Вашингтоне

В посольство РФ в США прибыл кортеж, предположительно, с делегацией депутатов

Автомобильный кортеж, в котором предположительно находится парламентская делегация России, прибыл в посольство РФ в Вашингтоне, передает РИА Новости.

Агентство уточняет, что после посадки в международном аэропорту Даллес самолета Ил-96-300 из специального летного отряда «Россия» группа машин, среди которых был микроавтобус, прибыла к зданию диппредставительства.

24 марта газета «Ведомости» написала, что в ближайшее время на переговоры в США направится делегация Госдумы. Ее возглавит зампред комитета нижней палаты по международным делам Вячеслав Никонов. По словам одного из источников издания, никто из руководства партии «Единая Россия» в Вашингтон не полетит. Никонов же является отличным вариантом, поскольку отлично владеет английским языком и сможет «говорить американским конгрессменам о победе России».

Накануне первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подтвердил, что самолет с делегацией депутатов совершил посадку в аэропорту им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Он отметил, что визит парламентариев проходит в рамках урегулирования отношений между Россией и США.

