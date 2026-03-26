Мужчина изрезал бывшую возлюбленную ножом в Москве

В Москве мужчину заподозрили в нападении с ножом на бывшую девушку. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.

Инцидент произошел 25 марта в квартире на Ходынском бульваре. По версии правоохранительных органов, мужчина из-за личной неприязни несколько раз ударил свою бывшую возлюбленную ножом, а после этого скрылся с места преступления. Пострадавшей удалось рассказать о случившемся соседям, которые вызвали ей скорую помощь. Ее экстренно доставили в больницу.

Прибывшие в квартиру следователи осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления и назначили необходимые экспертизы. Подозреваемого планируют задержать, прочие детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

Ранее пьяный мужчина забил неизвестную женщину в ходе ссоры в Петербурге.