Депутат Рады заявила о подаче иска в суд на главкома ВСУ Сырского

Депутат Рады Марьяна Безуглая подаст в суд на главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Об этом парламентарий сообщила в своем Telegram-канале.

Безуглая пояснила, что решила подать в суд на Сырского за провалы на фронте и решения, которые привели к большим потерям и лишению контроля над территориями государства. По ее словам, она не забудет и генерала Содоля, и «еще кое-кого».

Депутат отметила, что будет следить за реакцией на иск офиса генерального прокурора и правоохранительных органов.

19 марта стало известно, что Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении Безуглой по статье о государственной измене.

Безуглая неоднократно критиковала решения руководства Вооруженных сил Украины. Так, 16 декабря она заблокировала трибуну парламента, требуя отставки Сырского.

