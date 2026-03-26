Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Депутат Рады заявила о подаче иска в суд на главкома ВСУ Сырского

Телеграм-канал «Mariana»

Депутат Рады Марьяна Безуглая подаст в суд на главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Об этом парламентарий сообщила в своем Telegram-канале.

Безуглая пояснила, что решила подать в суд на Сырского за провалы на фронте и решения, которые привели к большим потерям и лишению контроля над территориями государства. По ее словам, она не забудет и генерала Содоля, и «еще кое-кого».

Депутат отметила, что будет следить за реакцией на иск офиса генерального прокурора и правоохранительных органов.

19 марта стало известно, что Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении Безуглой по статье о государственной измене.

Безуглая неоднократно критиковала решения руководства Вооруженных сил Украины. Так, 16 декабря она заблокировала трибуну парламента, требуя отставки Сырского.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!