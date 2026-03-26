Собянин рассказал о пострадавшем при падении обломков беспилотника

Один человек пострадал при падении обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе села Кленово. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, на месте происшествия работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.

До этого сообщалось, что общее число беспилотников, сбитых 25 марта на подлете к Москве, достигло 16.

Не только столичный, но и другие регионы России сталкиваются 25 марта с атаками дронов. Так, в Минобороны сообщили, что силы ПВО в период с 08:00 по 13:00 по московскому времени уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами России.

БПЛА самолетного типа сбили над Архангельской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также Московским регионом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВС России нанесли поражение украинским цехам сборки БПЛА.