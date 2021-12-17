Как менялась ключевая ставка Банка России
Центрального Банка России 17 декабря поднял ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. «Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска», — говорится в сообщении. Как менялась ключевая ставка Банка России — в инфографике «Газеты.Ru»
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