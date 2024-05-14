Кто вошел в новое правительство

14 мая Госдума утвердила кандидатов на должности министров России. Пленарное заседание ГД, на котором утвердили все кандидатуры, длилось 8 часов.



Совет Федерации 14 мая признал состоявшимися консультации по кандидатам в руководители силового блока правительства Мишустина. Верхняя палата парламента одобрила кандидатов президента. Теперь документы будут направлены Путину.

Из десяти вице-премьеров в новом правительстве восемь сохранили свои посты: Дмитрий Григоренко (продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы), Татьяна Голикова (будет курировать деятельность Минздрава, Минтруда, Минкультуры и Федерального агентства по делам национальностей), Алексей Оверчук (будет координировать деятельность РФ в рамках Евразийского экономического союза, вопросы сотрудничества со странами СНГ и содействия международному развитию), Дмитрий Чернышенко (его сферы — Минобрнауки, Минспорта и Минэкономики в части развития туризма, Минпросвещения и Росмолодежь), Марат Хуснуллин (продолжит отвечать за вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства), Юрий Трутнев (займется госполитикой в области социально-экономического развития субъектов Дальнего Востока и Арктики), Александр Новак (продолжит курировать топливно-энергетический комплекс) и Денис Мантуров (стал первым вице-премьером).

Дмитрий Патрушев (займется деятельностью Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, а также вопросами экологии) и Виталий Савельев (будет отвечать за транспортную отрасль) не были вице-премьерами в прошлом составе кабмина.