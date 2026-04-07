Москве и регионах включили праздничную подсветку в честь старта Недели космоса – 2026

6 апреля дан старт первой в России Неделе космоса. В этом году она приурочена к 65-летию первого полета человека в космос. В честь знакового события столица и десятки регионов страны озарились праздничной подсветкой, объединяющей миллионы людей вокруг темы космоса, науки и будущего.

Символика и масштаб

На медиафасадах, зданиях и знаковых объектах столицы России появилась яркая эмблема Недели космоса – 2026: виток вокруг Земли, цифра 65 и знаменитое «Поехали!». Девиз этого года – «Будущее за теми, кто смотрит вверх» – стал лейтмотивом всех праздничных мероприятий.

В Москве праздничная подсветка украсила Останкинскую башню, а на Новом Арбате знаменитые дома-книжки превратили променад в настоящую «Улицу Недели космоса».

Тысячи медиаповерхностей от Калининграда до Владивостока напоминают жителям о старте Недели космоса, объединяя города и регионы общим вдохновением и устремленностью к звездам.

«Праздничная иллюминация — не просто украшение, а важный элемент популяризации науки и космических достижений России. Такие акции вдохновляют молодежь, пробуждают интерес к инженерии, астрономии и высоким технологиям. Мы благодарим Правительство Москвы и наших партнеров за поддержку инициативы», - заявила директор Департамента информационной политики – куратор Недели космоса – 2026 Ксения Даниленко.

На улицах Москве были использованы не только традиционные цифровые экраны, но и самый большой в Европе уличный экран, расположенный на Международном центре самбо и бокса в Лужниках, а также инновационный медиафасад, расположенный на одном из зданий Национального центра «Россия».

Неделя космоса пройдет в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря Президент России подписал указ о ежегодном проведении Недели. В 2026 году ее проведение приурочено к 65-летию полета Ю.А. Гагарина в космос.

Неделя космоса объединит сотни мероприятий по всей стране: от образовательных акций и научных форумов до культурных и спортивных событий.

Организатор Недели космоса — Госкорпорация «Роскосмос».

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» — российская государственная корпорация, управляющая космической отраслью страны.

Ключевые направления деятельности:

● Разработка, производство и поставка космической техники и объектов инфраструктуры.

● Развитие международного сотрудничества в космической сфере.

● Использование результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.

Инфраструктура и достижения:

● В периметре Госкорпорации находится около 100 организаций в 20 регионах России.

● В отрасли работают более 165 тысяч человек.

● Запуски российских ракет-носителей осуществляются с трех космодромов: Восточного, Байконура и Плесецка.

● Российские ракеты-носители считаются одними из самых надежных в мире.

● Орбитальная группировка насчитывает более 330 российских аппаратов.