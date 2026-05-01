Кае Каллас подыскали новую должность: «Лучше быть клоуном»

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети Х предложил главе европейской дипломатии Кае Каллас переквалифицироваться в клоуна после слов о России.

«Кая Каллас выбрала не ту профессию — дипломата. Ей бы лучше быть клоуном», — написал Мема.

По его словам, Европа уже унижена, поскольку люди вроде Каи Каллас руководят дипломатией. Он заявил, что Россия не является врагом Евросоюза, поэтому необходимо восстановить отношения с Москвой.

Накануне Каллас заявила, что Европа не вернется к нормальным отношениям с Россией даже после окончания конфликта на Украине.

Каллас также обвинила Россию в «гибридных атаках», которые якобы достигли «невероятных масштабов». Она призвала европейцев ужесточить санкции против России, привлечь Москву «к ответственности», обеспечить «международную изоляцию» России и закрыть границы европейских стран для российских солдат-участников СВО.

Также 30 апреля Каллас сказала, что Европа не должна «унижаться» и просить Москву о переговорах.

Ранее Каллас обратилась к странам Юго-Восточной Азии из-за России.