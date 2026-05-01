Посол Ирана заявил, что страна отклоняет все идеи Европы по Ормузскому проливу

Для Ирана любое иностранное присутствие, в том числе европейской коалиции, в Ормузском проливе неприемлемо. Об этом заявил посол Ирана в Италии Мохаммад Реза Сабури в интервью ТАСС.

«Это относится и к недавним планам и заявлениям, представленным в качестве инициатив Великобритании и Франции, а также европейской коалиции. Иран отвергает и осуждает эти планы и действия, считает их неприемлемыми», — сказал Сабури.

Также дипломат призвал Европу обратить внимание на первопричины нынешней ситуации, а именно — агрессию США и Израиля против Ирана в Ормузском проливе и Персидском заливе.

До этого верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По словам Хаменеи, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

30 апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что администрация Соединенных Штатов предложила другим странам присоединиться к новой коалиции по обеспечению судоходства через Ормузский пролив.

Ранее в Иране пригрозили США «карающим ответом» за морскую блокаду.