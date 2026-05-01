Ученый Бутягин рассказал, чего ему больше всего не хватало в заключении в Польше

Российский археолог Александр Бутягин рассказал, чего ему больше всего не хватало во время заключения в Польше. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, он очень любит апельсины и мандарины, но в тюрьме в Польше их достать невозможно.

«Но ничего, я восполню. Надеюсь, не опухну», — сказал ученый.

До этого он заявил журналистам, что считает свое уголовное преследование Украиной за якобы незаконные археологические работы в Крыму беспрецедентным в мировой практике. По его словам, происходящее пытались представить как разрушение, чтобы сформировать негативный образ, несмотря на то что раскопки были проведены качественно.

Бутягин добавил, что после возвращения намерен заняться рабочими вопросами в Эрмитаже, где он является хранителем и заведующим сектором, а затем приступить к подготовке новых археологических экспедиций, в том числе в Керчи.

Ранее в Кремле рассказали, планирует ли Путин принять археолога Бутягина после обмена.

 
