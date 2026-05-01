В США грабитель расправился с двумя сотрудниками банка

Грабитель расправился с двумя сотрудниками во время нападения на банк в американском штате Кентукки. Об этом сообщил телеканал CBS.

По информации журналистов, трагедия произошла 30 апреля в городе Бри. Два работника банка — мужчина и женщина — получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения, когда в офис ворвался вооруженный грабитель.

«Неизвестно, покинул ли подозреваемый банк с какой-либо добычей», — отмечается в материале.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленника. Как заявили в полиции, у них имеются «некоторые зацепки». Стражи порядка обнародовали фото с камер наблюдения, на которых запечатлен предполагаемый грабитель. Мужчина одет в серые брюки и светлую кофту, на руках у него перчатки, а на лице — маска.

20 апреля Telegram-канал Amur Mash написал, что во Владивостоке бездомный с игрушечным пистолетом ограбил аптеку. Нападению подверглась торговая точка на Луговой улице. Мужчина ворвался в помещение и забрал средства для перевязки. Камеры наблюдения сняли произошедшее, благодаря чему злоумышленника быстро нашли. Сейчас он находится в СИЗО, грабителю грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Йошкар-Оле мужчина ограбил пекарню, чтобы проверить полицейских.

 
