Священнику РПЦ отказали в визе в Германию из-за «угрозы безопасности»

Власти ФРГ назвали архимандрита Симеона угрозой безопасности и отказали в визе
Власти Германии отказали в визе архимандриту Симеону (Томачинскому), сочтя его угрозой общественному порядку и безопасности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Доцент Московской духовной академии рассказал, что получил отказ в немецкой шенгенской визе с формулировкой о том, что одно или несколько государств ЕС считают его угрозой для общественного порядка или внутренней безопасности.

«Когда я попросил объяснений у сотрудника консульства, мне ответили, что я принадлежу к враждебной организации», — рассказал он.

По его словам, сотрудник консульства объяснил заявил, что к «враждебной организации» они относят Русскую православную церковь.

Священник отметил, что планировал поехать в Кельн по официальному приглашению представителей РПЦ заграницей для участия в Съезде православной молодежи Германии, который пройдет с 3 по 7 июня. Он добавил, что этот форум проводится уже много лет, и в нем регулярно участвовали священнослужители из России.

По словам Симеона, в немецкое консульство передали все необходимые документы, включая официальные приглашения на немецком языке от духовенства — граждан Германии, а также купленные билеты и другие данные.

Он также заявил, что отказ в визе для участия в религиозных мероприятиях, по его мнению, нельзя объяснить личными причинами. По его мнению, это больше похоже на проявление дискриминации Русской православной церкви, а давление на церковь распространяется с Украины на весь Евросоюз.

