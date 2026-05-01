В России предложили увеличить МРОТ более чем вдвое

Минимальный размер оплаты труда в России должен составлять не менее 60 тыс. рублей. Об этом сообщил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов.

Он рассказал, что 1 мая партия проводит традиционную маевку и использует эту дату как повод заявить о необходимости защиты прав работников в стране. По его словам, текущий официальный МРОТ составляет чуть более 27 тыс. рублей, и его, как и пенсии, следует повысить до уровня не ниже 60 тыс. рублей.

Миронов добавил, что, исходя из этой позиции, необходимо закрепить на законодательном уровне норму о минимальной почасовой оплате труда.

Напомним, законопроект об установлении почасового МРОТ планируется внести на рассмотрение Госдумы. Документ предлагает ежегодно устанавливать минимальный почасовой размер оплаты труда одновременно с МРОТ. При этом норматив не может быть ниже стоимости часа, исчисленной из минимального размера оплаты труда. Также на него предлагается распространить действующие для МРОТ государственные гарантии. Минимальный почасовой размер оплаты труда хотят определять исходя из среднемесячного количества рабочих часов.

