Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В России предложили увеличить МРОТ более чем вдвое

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Минимальный размер оплаты труда в России должен составлять не менее 60 тыс. рублей. Об этом сообщил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов.

Он рассказал, что 1 мая партия проводит традиционную маевку и использует эту дату как повод заявить о необходимости защиты прав работников в стране. По его словам, текущий официальный МРОТ составляет чуть более 27 тыс. рублей, и его, как и пенсии, следует повысить до уровня не ниже 60 тыс. рублей.

Миронов добавил, что, исходя из этой позиции, необходимо закрепить на законодательном уровне норму о минимальной почасовой оплате труда.

Напомним, законопроект об установлении почасового МРОТ планируется внести на рассмотрение Госдумы. Документ предлагает ежегодно устанавливать минимальный почасовой размер оплаты труда одновременно с МРОТ. При этом норматив не может быть ниже стоимости часа, исчисленной из минимального размера оплаты труда. Также на него предлагается распространить действующие для МРОТ государственные гарантии. Минимальный почасовой размер оплаты труда хотят определять исходя из среднемесячного количества рабочих часов.

Ранее в Госдуме предложили ограничить зарплаты руководителей в пользу сотрудников.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
