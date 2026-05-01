Сухогруз с восемью членами экипажа сел на мель в Мраморном море

Сухогруз сел на мель в акватории Мраморного моря. Об этом пишет IHA.

По данным агентства, ЧП произошло у побережья турецкого города Карасу. Судно Ninova, шедшее под флагом Камеруна, в условиях шторма потеряло управление. В результате его отнесло к берегу, где сухогруз сел на мель.

«В район [места происшествия] были направлены подразделения береговой охраны. Стало известно, что береговая охрана запросила воздушное судно для безопасной эвакуации восьми членов экипажа», — говорится в материале.

Информация о пострадавших к текущему моменту не поступала. Спасательные работы продолжаются, подчеркнули журналисты.

2 апреля администрация Суэцкого канала заявила, что на мель в водной артерии сел балкер Xin Tain Yuan. ЧП произошло из-за технической неисправности. На место происшествия были направлены буксиры, с помощью которых судно удалось снять с мели. В заявлении уточнялось, что сухогруз ходит под флагом Панамы, его грузоподъемность составляет 41 тыс. тонн. После инцидента балкер отправился в сторону Большого Горького озера, где его должны были подвергнуть проверке.

Ранее сухогруз с зерном сел на мель в проливе Дарданеллы.

 
