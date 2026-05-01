В Италии оценили угрозы Трампа вывести войска из страны

Глава МО Италии Крозетто не увидел причин для вывода войск США из страны

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что не понимает причин, по которым США могли бы сократить численность воинского контингента в его стране. Об этом пишет Ansa.

«Я не понимаю причин. Как очевидно для всех, мы не использовали Ормузский пролив. И мы даже выразили готовность к миссии по охране судоходства. Что, кстати, было очень высоко оценено американскими военными», – сказал Крозетто.

Накануне президент США Дональд Трамп в общении с журналистами допустил, что Соединенные Штаты могут сократить численность дислоцированных за рубежом военных контингентов в Италии и Испании.

Журналисты попросили главу Белого дома сказать, может ли он рассмотреть этот вопрос на фоне критики в адрес Италии и Испании.

«Почему я не должен этого сделать? Италия нам ничем не помогла, а Испания вела себя просто ужасно», — ответил он.

