Война США и Израиля против Ирана
В Италии оценили угрозы Трампа вывести войска из страны

Глава МО Италии Крозетто не увидел причин для вывода войск США из страны
Ciro De Luca/Reuters

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что не понимает причин, по которым США могли бы сократить численность воинского контингента в его стране. Об этом пишет Ansa.

«Я не понимаю причин. Как очевидно для всех, мы не использовали Ормузский пролив. И мы даже выразили готовность к миссии по охране судоходства. Что, кстати, было очень высоко оценено американскими военными», – сказал Крозетто.

Накануне президент США Дональд Трамп в общении с журналистами допустил, что Соединенные Штаты могут сократить численность дислоцированных за рубежом военных контингентов в Италии и Испании.

Журналисты попросили главу Белого дома сказать, может ли он рассмотреть этот вопрос на фоне критики в адрес Италии и Испании.

«Почему я не должен этого сделать? Италия нам ничем не помогла, а Испания вела себя просто ужасно», — ответил он.

