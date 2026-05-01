Археолог Бутягин вернулся в Петербург

Освобожденный из польской тюрьмы археолог и сотрудник государственного Эрмитажа Александр Бутягин прибыл в Санкт-Петербург. Об этом сообщило РИА Новости.

Поезд с ученым прибыл на Московский вокзал в 07:00 мск, где его встретила жена. Сам Бутягин рассказал, что после прибытия планирует отправиться домой, а затем навестить родных.

Он заявил журналистам, что считает свое уголовное преследование Украиной за якобы незаконные археологические работы в Крыму беспрецедентным в мировой практике. По его словам, происходящее пытались представить как разрушение, чтобы сформировать негативный образ, несмотря на то что раскопки были проведены качественно.

Бутягин добавил, что после возвращения намерен заняться рабочими вопросами в Эрмитаже, где он является хранителем и заведующим сектором, а затем приступить к подготовке новых археологических экспедиций, в том числе в Керчи.

Бутягина задержали в Польше в начале декабря 2025 года по запросу Украины. Ему вменяли проведение незаконных археологических работ в Крыму. В марте окружной суд Варшавы признал юридически допустимой его экстрадицию. После этого защита подала апелляцию, однако ее не рассмотрели. Во вторник ученого освободили из польской тюрьмы в рамках обмена заключенными на белорусско-польской границе. Утром 1 мая он вернулся в Петербург.

