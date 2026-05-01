Новый опрос показал уровень доверия россиян к Путину

ФОМ: Путину доверяют 73% россиян
Алексей Никольский/РИА Новости

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составил 73%. Об этом сообщили социологи фонда «Общественное мнение» по итогам опроса, проведенного с 24 по 26 апреля среди 1,5 тыс. россиян.

В сообщении социологической службы указано, что о доверии Путину заявили 73% респондентов, и такая же доля положительно оценивает его деятельность на посту главы государства.

Работу правительства положительно оценили 45% участников опроса. При этом 54% респондентов сообщили, что, по их мнению, премьер-министр Михаил Мишустин хорошо справляется со своими обязанностями.

Среди политических партий уровень поддержки составил: «Единая Россия» — 37%, ЛДПР — 10%, КПРФ — 9%, «Новые люди» — 6%, «Справедливая Россия» — 3%.

До этого пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле доверяют той статистике, которая касается состояния дел в российской экономике, и которая публикуется в России.

Ранее Путин заявил о пресечении любых попыток использовать выборы для дестабилизации общества.

 
