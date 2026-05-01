Зеленский захотел побороться с российским зерном

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Киев синхронизирует санкции в отношении России для противодействия некоему «зерновому флоту» Москвы.

«Важно, что активизирована работа с партнерами по синхронизации санкций – украинских в юрисдикциях партнеров и партнерских в нашей юрисдикции. Министр иностранных дел Андрей Сибига доложил о таких и других контактах. В частности, более системно работаем по теневому зерновому флоту России – по судам, которые используются для перевозки зерна, украденного на временно оккупированной территории Украины», — заявил Зеленский.

Он напомнил ситуацию с российским судном в Израиле, где Украина «включилась в соответствующую работу». По его словам, Киев строит систему «противодействия теневому зерновому флоту, равно как и теневому нефтяному флоту».

Спор между Украиной и Израилем из-за якобы «украденного» зерна начал разгораться после того, как 12 апреля в порту города Хайфы начали разгружать перевозящий зерно стоимостью €8,5 млн сухогруз «Абинск», который считают частью так называемого теневого флота России. По данным французской газеты Le Monde, судно вышло из порта Кавказ в Керченском проливе. 23 марта оно подошло к Хайфе, где три недели простояло на якоре, ожидая разрешения на вход.

Позднее представитель Евросоюза по иностранным делам Ануар Эль Ануни сообщил, что руководство ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении представителей Израиля из-за покупки зерна, которое Украина считает «украденным», поскольку оно якобы собрано в новых российских регионах.

Ранее Украина потребовала от Израиля арестовать судно с российским зерном.