В Госдуме предложили устанавливать шумомеры на дачах

Шумомеры нужно устанавливать не только в городах, но и на дачах и в частном секторе. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев, передает ТАСС.

«Почему бы не проработать такой механизм не только для мегаполисов, но и для дачных территорий, частного сектора по всей стране?» — задал вопрос депутат.

По его словам, в Москве уже готовятся к применению шумомеров для фиксации громкого транспорта.

Такие меры, подчеркнул Григорьев, защитят право граждан на «отдых без лишних волнений». Депутат также напомнил, что хозяйственные и ремонтные работы нужно проводить в «разрешенные часы и с уважением к соседям».

В настоящее время в России нет единого федерального стандарта «закона о тишине», каждый субъект устанавливает нормы самостоятельно.

В прошлом году Дептранс представил шумомер для штрафования громких автомобилей и мотоциклов.

Ранее в Госдуме предложили установить в России единый федеральный стандарт закона о «режиме тишины» в многоквартирных домах.

 
