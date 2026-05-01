ВСУ обстреляли энергообъекты в Запорожской области

Ночная атака Вооруженных сил Украины на энергообъекты Запорожской области привела к обесточиванию нескольких населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Max.
«Прошлой ночью энергетическая инфраструктура нашего региона подверглась массированным террористическим атакам со стороны противника. <...> поврежден ряд энергетических объектов, что привело к частичному обесточиванию населенных пунктов области», — рассказал глава региона.
Он подчеркнул, что энергетики прилагают все усилия для того, чтобы восстановить подачу электричества максимальному количеству абонентов.
Специальные службы находятся в режиме повышенной готовности.
Накануне вечером Балицкий сообщал, что ВСУ обстреливали Мелитопольский городской округ, фиксировались повреждения инфраструктуры. По данным губернатора, в регионе была зафиксирована «высокая дроновая активность противника», работали системы ПВО.
До этого, 29 апреля, при атаке ВСУ пострадала девочка-подросток.
