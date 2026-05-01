ВС РФ уничтожили производство дронов, которыми ВСУ били по Крыму и Краснодару

Вооруженные силы РФ полностью уничтожили производство украинских дронов типа «Рубака» в Полтавской области. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, российские военнослужащие выпустили ракеты по подпольному заводу в 8 км от Полтавы, где собирались беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Рубака». Все три цеха, из которых состояло предприятие, были разрушены.

«Ими (дронами. — «Газета.Ru») ВСУ (Вооруженные силы Украины. — «Газета.Ru») активно наносили удары по Крыму, Краснодарскому краю, Волгоградской и Воронежской областям», — подчеркивается в публикации.

Авторы материала добавили, что ударам также подверглась авиабаза под Полтавой. ВС РФ в ходе атак ликвидировали не менее 50 украинских бойцов.

Стоимость одного беспилотника типа «Рубака» достигает 1,5 млн рублей. Эти БПЛА способны летать со скоростью 170 км/ч и нести 15 кг груза. ВСУ оснащают их боевой частью КЗ-5, представляющей собой снаряд весом 12,5 кг с 8,5 кг взрывчатого вещества.

28 апреля боец группировки российских войск «Центр» с позывным «Дрост» заявил журналистам, что ВС РФ регулярно уничтожают дроны Vector немецкого производства, используемые украинскими солдатами. В частности, их сбивают на Добропольском направлении. Военнослужащий подчеркнул, что один такой беспилотник стоит около €200 тыс. (около 17,7 млн рублей).

Ранее в ВС РФ рассказали, как с помощью антенн Starlink вынуждали украинских военных расходовать БПЛА.