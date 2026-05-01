Андреева отказалась называть себя фаворитом финала в Мадриде с украинкой

Андреева не считает себя фаворитом финального матча в Мадриде с украинкой Костюк

Первая ракетка России Мирра Андреева заявила, что не считает себя фавориткой предстоящего финального матча турнира серии WTA-1000 в Мадриде, передает Ubitennis.

«Нет, я не считаю себя фаворитом, потому что любой игрок, который дошел до финала, — очень сложный соперник. Я научилась не обращать внимания на рейтинг и фамилию. Я просто выйду на корт и буду делать то, что должна, следуя плану», — сказала Андреева.

В полуфинале россиянка переиграла американку Хейли Баптис. Встреча продлилась 1 час 41 минуту и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (10:8). По ходу матча Андреева выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырех. Ее соперница сделала четыре эйса и две двойные ошибки.

2 мая в финальном матче Андреева сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк, которая одержала победу над бывшей российской спортсменкой Анастасией Потаповой, играющей за Австрию.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева установила уникальное достижение на турнирах WTA-1000.