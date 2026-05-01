Капризов повторил рекорд Гретцки в матче Кубка Стэнли

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов повторил рекорд Уэйна Гретцки и Натана Хортона по показателю полезности в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Сент-Полесо, завершилась со счетом 5:2 (1:0, 1:2, 3:0).

В составе «Миннесоты» дубль оформил Куинн Хьюз, еще две шайбы добавил Мэтт Болди. У «Далласа» отличились Уайатт Джонстон и Маврик Бурк. Капризов нанес один бросок в створ, применил четыре силовых приема и заблокировал один бросок.

В шести матчах против «Далласа» Капризов набрал 9 очков (2 гола и 7 результативных передач). По полезности россиянин сравнялся с результатом Хортона («Бостон»). Аналогичный показатель в 1981 году показал Гретцки («Эдмонтон»). Рекорд первого раунда по полезности принадлежит Терри О'Рейли и Рику Миддлтону («Бостон») с 12 очками.

В регулярном чемпионате текущего сезона Капризов набрал 89 очков (45+44) в 78 матчах. Счет в серии стал 4-2 в пользу «Миннесоты», которая вышла во второй раунд. Там ее соперником будет «Колорадо Эвеланш». «Даллас» завершил выступление в плей-офф.

Ранее «Эдмонтон» с голом Подколзина проиграл «Анахайму» и вылетел из плей-офф НХЛ.

 
Гибель подростков из-за ВСУ, аномальная жара и ГОСТ на вейпы: главное к утру 1 мая
