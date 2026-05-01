Легенда «Питтсбурга» допустил переход Малкина в «Вашингтон» к Овечкину

Кеннеди: если «Питтсбург» не продлит Малкина, он уйдет в «Вашингтон» к Овечкину

Бывший нападающий «Питтсбург Пингвинз» Тайлер Кеннеди заявил, что в случае ухода из клуба российский центровой Евгений Малкин, скорее всего, перейдет в «Вашингтон Кэпиталз». Его слова передает RMNB.

«Вы не можете позволить Малкину уйти. Знаете, куда он пойдет? Он пойдет в «Вашингтон». Он очень близок с Овечкиным. Он поедет к нему, чтобы играть с Алексом в его последний год в НХЛ. Это последнее, что я хочу видеть», — заявил Кеннеди.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Он провел 1269 матчей, набрав 1407 очков (533 гола + 874 передачи) в регулярных чемпионатах. В плей-офф на его счету 183 очка (69+114) в 183 играх. Контракт 39-летнего форварда истекает по окончании сезона-2025/26. Официальных переговоров о продлении не сообщалось.

В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ. Также хоккеист стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ.

30 апреля «Питтсбург Пингвинз» завершил выступление в Кубке Стэнли, вылетев из первого раунда после поражения в серии от «Филадельфии Флайерз».

