Фицо рассказал о реакции Евросоюза на встречи с Путиным: «Спрашивают в туалетах»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские политики критикуют его встречи с президентом России Владимиром Путиным, однако в туалетах Брюсселя спрашивают, что он сказал. Его слова приводит Telegram-канал Clash Report.

Фицо заявил, что в Брюсселе ему постоянно предъявляют претензии по поводу встреч с российским лидером и пытаются объяснить, почему он не должен общаться с Путиным.

«Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с Путиным, все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал. Так почему бы им тоже не пойти и не пообщаться с ним?», — задался вопросом Фицо.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита в Москву на 9 мая. Фицо отметил, что хочет обсудить с Путиным необходимость скорейшего урегулирования конфликта на Украине. По мнению премьера, его можно разрешить только дипломатическим путем.

19 апреля Фицо подтвердил планы посетить Москву в День Победы. При этом он отметил, что Литва и Латвия вновь запретили ему лететь в Россию через их территорию. Позже о закрытии неба объявила и Эстония. В прошлом году государства Балтии также пытались помешать Фицо попасть в российскую столицу, но он воспользовался альтернативным маршрутом.

