Следовавший из Красноярска поезд задержался на 3,5 часа из-за столкновения с фурой

Пассажирский поезд протаранил грузовой автомобиль в Красноярском крае. Об этом пишет «ЧП Канск | Новости».

Из публикации следует, что авария произошла вечером 30 апреля по московскому времени в районе железнодорожной станции Ингашская. Водитель фуры выехал на переезд прямо перед приближающимся поездом, следовавшим из Красноярска в Карабулу.

«Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось», — говорится в тексте.

Предварительно, пассажиры поезда и члены локомотивной бригады не пострадали. Схода вагонов с рельсов не произошло, однако из-за инцидента поезд отстал от расписания на 3,5 часа. На движение других составов ЧП не повлияло.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале сообщила о начале проверки по факту случившегося. Специалисты проводят мероприятия, направленные на оценку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте. Также сотрудники ведомства взяли на контроль соблюдение прав пассажиров поезда.

23 апреля на железнодорожном переезде в Сургуте столкнулись легковой автомобиль и тепловоз. За рулем машины находилась женщина 1986 года рождения, которая врезалась в один из вагонов. В результате ДТП никто не пострадал, лишь автомобиль получил повреждения.

Ранее два человека пострадали при столкновении грузовика и поезда в Краснодарском крае.