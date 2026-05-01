Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу в мае

Володин сообщил о расширении поддержки многодетных семей и участников СВО в мае
В мае в России начнут действовать расширенные меры поддержки многодетных семей и участников специальной военной операции и их родных. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Max.

В частности, у многодетных семей сохранится пособие в связи с рождением и воспитанием детей, даже если у семьи произошло небольшое увеличение доходов — не более чем на 10% выше регионального прожиточного минимума. Мера коснется более 231 тыс. человек, уточнил Володин.

Вдовы участников СВО, не вступившие в новый брак, получили право на бесплатное обучение в рамках отдельной квоты по программам бакалавриата и специалитета.

Также родственникам сотрудников Росгвардии, получивших ранения, будут оплачивать проезд до места, где находится пациент.

Кроме того, вступают в силы законы, защищающие доходы инвалидов и ветеранов от взыскания, перечень оценки эффективности работы автошкол, полномочия Центробанка в области верификации данных и полное государственное финансирование производства и проката отечественных мультфильмов для детей.

Ранее в Госдуме объяснили, кто сможет оформить новую семейную налоговую выплату.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!