В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу в мае

Володин сообщил о расширении поддержки многодетных семей и участников СВО в мае

В мае в России начнут действовать расширенные меры поддержки многодетных семей и участников специальной военной операции и их родных. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Max.

В частности, у многодетных семей сохранится пособие в связи с рождением и воспитанием детей, даже если у семьи произошло небольшое увеличение доходов — не более чем на 10% выше регионального прожиточного минимума. Мера коснется более 231 тыс. человек, уточнил Володин.

Вдовы участников СВО, не вступившие в новый брак, получили право на бесплатное обучение в рамках отдельной квоты по программам бакалавриата и специалитета.

Также родственникам сотрудников Росгвардии, получивших ранения, будут оплачивать проезд до места, где находится пациент.

Кроме того, вступают в силы законы, защищающие доходы инвалидов и ветеранов от взыскания, перечень оценки эффективности работы автошкол, полномочия Центробанка в области верификации данных и полное государственное финансирование производства и проката отечественных мультфильмов для детей.

Ранее в Госдуме объяснили, кто сможет оформить новую семейную налоговую выплату.