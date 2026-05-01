Война США и Израиля против Ирана
В США допустили новый удар по Ирану в ближайшее время

Сенатор Блюменталь заявил, что США вскоре могут нанести удар по Ирану
Сенатор США от Демократической партии Ричард Блюменталь в интервью CNN заявил, что американские военные могут нанести удар по Ирану в ближайшее время.

«Из некоторых брифингов, которые я посетил, а также из других источников у меня сложилось впечатление, что в ближайшее время может быть нанесен военный удар», – сказал Блюменталь.

По его оценкам, это «очень тревожно, поскольку это может поставить под угрозу жизни американских сыновей и дочерей и привести к значительным человеческим потерям».

«Я не могу быть более конкретным, поскольку по крайней мере один из этих брифингов, а точнее несколько из них, я получил в закрытом режиме. Я не говорю с уверенностью, когда это может произойти, но это очень вероятный вариант как потенциальный план», — сказал он.

29 апреля издание Axios сообщило, что Центральное командование США разработало план «коротких и мощных» ударов по территории Ирана. В случае возобновления атак целями станут объекты инфраструктуры. Как выяснили журналисты, американская сторона планирует таким образом оказать давление на руководство Исламской Республики, чтобы принудить его вернуться к переговорному процессу и проявить гибкость. При этом Трамп пока рассматривает как главный рычаг давления морскую блокаду, но не исключает и применения военной силы в случае необходимости, утверждалось в материале.

27 апреля президент РФ Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. В ходе беседы российский лидер отметил, что Москва будет делать все для скорейшего достижения мира на Ближнем Востоке.

Ранее в США заявили, что не воюют с Ираном.

 
Гибель подростков из-за ВСУ, аномальная жара и ГОСТ на вейпы: главное к утру 1 мая
