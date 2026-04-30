10 главных фильмов Ларса фон Триера о депрессии и жестокости

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Фото

Датскому режиссеру Ларсу фон Триеру исполнилось 70 лет. Автор самых неудобных, неприятных, иногда до ужаса натуралистичных и всегда вызывающих тяжелые чувства картин родился 30 апреля 1956 года в Копенгагене в семье Ульфа и Ингер Триер. Убежденные сторонники левых взглядов и любителей натуризма, родители режиссера придерживались идеи свободного воспитания — благодаря этому он бросил школу. Интерес к кинематографу проснулся у Триера в 12 лет, когда он снялся в фильме «Тайное лето». Он снова пришел на киностудию, где ему разрешили познакомиться с технической стороной кинопроцесса.

Когда Триеру было 17 лет, ему отказали в приеме в Копенгагенскую киношколу, но он не растерялся: записался в ассоциацию кинолюбителей, устроился в Датский кинофонд редактором, снял в свободное время две короткометражки — и все же стал студентом учебного заведения.

Уже дипломная работа Триера завоевала приз — Главную награду Мюнхенского кинофестиваля вручили его короткометражному фильму «Картины освобождения» в 1984 году. Очень скоро он стал призером кинофестивалей в Каннах, Чикаго, Мангейме с полнометражным фильмом «Элемент преступления», а зрительскую славу ему принесла картина «Европа» 1991 года. В будущем фильмы Ларса фон Триера (кстати, аристократическую приставку он добавил к своей фамилии сам) будут собирать награды кинофестивалей и статуэтки крупнейших премий, зрители будут уходить с его картин или падать в обморок, а сам он — провоцировать скандалы своими высказываниями.

Главные фильмы Ларса фон Триера — в фотогалерее «Газеты.Ru».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
