Итоги Молодежного дня юбилейной Всероссийской недели охраны труда

15 сентября на Федеральной территории «Сириус» состоялось открытие X Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ). Форум стартовал с Молодежного дня, на торжественной церемонии открытия выступили Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков и генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин

Молодежный день ВНОТ – главное событие страны в области охраны труда для молодых специалистов, которое позволяет за короткий срок познакомиться с передовым опытом в области повышения культуры безопасности, производительности труда и приверженности корпоративным целям компаний. Темой Молодежного дня в 2025 году стало «Устойчивое и безопасное развитие: формула будущего». В мероприятии приняли участие более тысячи человек: студенты из 40 ведущих вузов страны и более 130 делегаций молодых специалистов компаний.

В своем выступлении глава Минтруда России отметил, что сегодня молодежь является одним из главных ресурсов развития нашей страны. По его словам, на территории России Министерством труда и социальной защиты организован проект, в рамках которого молодые люди еще на этапе обучения получают возможность познакомиться со своими работодателями. Антон Котяков дал присутствующим в зале студентам и молодым специалистам важный совет: формировать свое будущее и строить персональную карьеру необходимо задолго до получения диплома.

Помочь в выборе направления развития личной траектории и познакомиться с потенциальными работодателями и их запросами можно было на стенде «Кадровый центр «Работа России». Посетители могли пройти нейропрофтестирование – проверить свои профессиональные способности с помощью диагностики, которая учитывает активность мозга и сердца. После его завершения участники получили детальный отчет с интерпретацией от профессионального профориентолога. Проекты для школьников и студентов на стенде также подготовили специалисты Псковской и Тамбовской областей, которые разработали презентации, профориентационные и деловые игры, в том числе с использованием VR-технологий.

Также 15 сентября состоялось первое заседание Сети стран БРИКС по охране труда, в котором приняли участие представители Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, Египта, Ирана, ОАЭ, Эфиопии и Индонезии. На мероприятии обсудили сближение национальных стандартов в сфере охраны труда, внедрение инноваций и адаптацию передовых технологий и практик в сфере охраны труда. Особое внимание участники уделили цифровым решениям и современным средствам индивидуальной защиты.

Ключевым мероприятием первого дня работы ВНОТ стал стратегический доклад «Социальная политика и рынок труда: достижение национальных целей развития в условиях современных вызовов», который представил глава Минтруда России Антон Котяков. Основной темой выступления Министра труда и социальной защиты стала реализация национальных проектов «Семья» и «Кадры». Особый акцент Антон Котяков сделал на реализации семейной и демографической политики, отметив наметившиеся в обществе позитивные демографические тренды: сохраняется ориентация российского общества на многодетность. При этом, как отметил глава Минтруда России, все большее влияние на рождаемость начинают играть работодатели. В прошлом году Трехсторонней комиссией по урегулированию трудовых отношений приняты рекомендации по реализации корпоративной социальной политики («Корпоративный демографический стандарт»). «Мы планируем на портале «Работа России» запустить мониторинг внедрения работодателями корпоративного демографического стандарта и сформировать единую карту семейноориентированных работодателей России», – заявил в ходе своего выступления Антон Котяков.

Деловая программа Молодежного дня включала четыре трека. Мероприятия направления «Культура безопасности и инновации в области безопасности труда» позволили молодым специалистам узнать о лучших практиках в области сохранения жизни и здоровья работников и научиться выстраивать систему охраны труда так, чтобы она стала эффективным инструментом сохранения кадрового потенциала.

Трек «Осознанная карьера: профессиональный старт» помогла начинающим профессионалам понять, как сделать первые шаги на рынке труда и найти свое призвание. Навыки, позволяющие сформировать надежную команду, занять лидирующие позиции и стать эффективным руководителем, обеспечивающим устойчивое развитие компании, обсудили в рамках трека «Устойчивое развитие, надпрофессиональные компетенции: лидерство, креативность, социальная ответственность». Наконец, на мероприятиях по направлению «Психология безопасности: ментальное здоровье» участникам объяснили механизмы снижения стресса, сохранения высокой продуктивности и повышения лояльности сотрудников к компании для повышения производительности и социально-экономического роста.

В рамках Дней службы занятости состоялась пленарная сессия «Кадры для устойчивого роста экономики». В дискуссии приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев, проректор Президентской академии Андрей Полосин, заместитель гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля и другие. Особое внимание стороны уделили подготовке востребованных кадров, запросам современных компаний, региональным инициативам, карьерному сопровождению молодежи и системной поддержке ветеранов боевых действий.

Участники Молодежного дня получили возможность посетить более 20 практических сессий, деловых и интеллектуальных игр, принять участие в онлайн чемпионате по охране труда «Три смены» и интерактивах от ведущих поставщиков и производителей СИЗ, присоединились к сессии, где получили возможность сформулировать первые идеи по созданию Кадрового центра «Работа России» для молодежи и получить обратную связь от спикеров-наставников.

Кроме того, в рамках Молодежного дня прошло несколько конкурсов: кейс-чемпионат «Эффективные инструменты развития кадрового потенциала и культуры безопасности в организациях», конкурс цифровых решений «Технологии безопасности: цифровая трансформация в области охраны труда и управления персоналом», а также конкурс инноваций «Инновации в СИЗ: инженерные решения будущего». Заявки на участие в соревновательной части подали более 270 команд студентов вузов и молодых специалистов российских компаний. В отборочном туре свои проекты представили 120 команд, 37 из которых прошли в очный финальный этап на ВНОТ-2025. Победители и призеры конкурсов получили дипломы и ценные призы от партнеров форума. А на стенде группы компаний «Восток-Сервис» студенты профильных вузов и молодые специалисты смогли совершить увлекательное путешествие по миру технологий защиты. Во время прохождения квиза участники узнали, как «работают» средства индивидуальной защиты (СИЗ) и почему «работают» эффективно. После его завершения у каждого была возможность проверить полученные знания и забрать ценные призы и подарки.

Впервые на ВНОТ прошла тематическая Программа малого и среднего предпринимательства – масштабный прикладной трек, полностью посвященный вопросам охраны труда на малых и средних предприятиях. Малый бизнес получил системные ответы на самые острые вопросы: что делать, с чего начать и как не потеряться в требованиях закона. Каждый участник Программы малых и средних предприятий, который посетил сессии и прошел тестирование, получил удостоверение о повышении квалификации.

Всероссийская неделя охраны труда проходит с 15 по 18 сентября в университете «Сириус». Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Оргкомитет ВНОТ возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс.