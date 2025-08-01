Стала известна архитектура деловой программы Всероссийской недели охраны труда – 2025

Более 150 мероприятий пройдет в рамках юбилейной X Всероссийской недели охраны труда, которая состоится с 15 по 18 сентября в Университете «Сириус». Ключевые темы ВНОТ-2025 – вовлечение нового поколения в культуру безопасности, практические решения для малого и среднего бизнеса, а также цифровизация и международное сотрудничество в сфере охраны труда. Основным фокусом международной повестки мероприятия станет обмен опытом и гармонизация стандартов в области охраны труда со странами БРИКС, а также укрепление сотрудничества со странами Евро-Азиатского региона и СНГ. Познакомиться с архитектурой деловой программы можно на сайте ВНОТ.

Стратегической темой деловой программы Всероссийской недели охраны труда в этом году станет «Народосбережение – гарантия устойчивого развития».

«В 2025 году Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) отмечает 10-летний юбилей. За это время форум зарекомендовал себя как ключевая площадка для диалога по вопросам охраны труда и смежным тематикам. ВНОТ вошел в число важнейших деловых событий России. В соответствии со стратегической целью сохранения населения и развития человеческого капитала до 2036 года, темой ВНОТ-2025 станет «Народосбережение – гарантия устойчивого развития». Особое внимание будет уделено укреплению международного диалога, в том числе в рамках Сети по охране труда стран БРИКС», – отметил глава Минтруда России Антон Котяков.

Среди отраслевых тем, которые будут подниматься в ходе ВНОТ, – цифровизация охраны труда, превентивные меры по снижению травматизма, улучшение условий труда в промышленности и внедрение передовых технологий и средств индивидуальной защиты.

Международное измерение ВНОТ-2025 будет представлено следующими значимыми мероприятиями: первое заседание Сети по охране труда стран БРИКС, Конференция Евро-Азиатского регионального альянса инспекций труда, совместное заседание коллегий Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, а также заседание Рабочей группы по вопросам реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан.

15 сентября форум откроется Молодежным днем, призванным вовлечь новое поколение в формирование культуры безопасности. В программе: кейс-чемпионат, конкурсы цифровых решений и инноваций в СИЗ. Параллельно пройдут интерактивные треки. Трек «Гибкие навыки, устойчивое развитие» включит квизы, мастер-классы и сессии, посвященные продуктивности, коммуникациям и карьерному росту. Трек «Психология безопасности: ментальное здоровье» предложит практикумы и сессии об управлении стрессом и улучшении психологического климата в коллективе. Трек «Охрана труда и формирование культуры безопасности» представит мастер-класс по расследованию несчастных случаев, игру-практикум по выбору СИЗ и интерактивные сессии по применению игровых практик в охране труда (ОТ). Программу Молодежного дня также дополнят выставка ВНОТ-2025, фотоконкурс, интеллектуальная игра «Точка зрения: профессиональный взгляд» и другие активности.

Кроме того, 15 сентября для малых и средних предприятий (МСП) пройдет ряд мероприятий направленных на предоставление практических решений для бизнеса. Трек «Базовые процедуры охраны труда: как правильное применение помогает развитию бизнеса» включит мастер-класс по организации обучения ОТ для МСП, а также сессию по обеспечению СИЗ. Трек «Управление экономическими аспектами охраны труда» предложит круглый стол об экономике ОТ для МСП и расскажет участникам о построении системы управления ОТ на малых предприятиях. Трек «Юридическая ответственность и контроль: правовые вопросы охраны труда» предусматривает мастер-классы о проверках ГИТ и расследовании несчастных случаев, а также о проведении специальной оценки охраны труда и профессиональных рисков для МСП.

С 16 по 18 сентября основная деловая программа ВНОТ-2025 будет структурирована по тематическим блокам.

Направление «Охрана труда» сосредоточится на совершенствовании системы обучения ОТ, цифровизации управления ОТ, оценке соответствия СИЗ, управлении компетенциями подрядчиков, цифровых инструментах обучения, охране труда дистанционных работников, контроле, влиянии психофизиологических факторов на травматизм, обеспечении работников СИЗ и критериях выбора СИЗ.

Направление «Здоровье на производстве» сфокусируется на гармонизации медосмотров, технологиях продления трудового долголетия, развитии промышленной медицины, совершенствовании нормативной базы в области здоровья работников, сохранении физического и эмоционального здоровья, контроле требований ОТ и радиотехнологиях реабилитации пострадавших на производстве.

В рамках ВНОТ также пройдут мероприятия, посвященные рынку труда, занятости и корпоративной культуре. Направление «Кадры, занятость, рынок труда» охватит формирование института директоров по безопасности, технологии кадровых центров, изменение мероприятий в сфере занятости, противодействие нелегальной занятости, проекты по профессиональным и миграционным вопросам, стратегии формирования корпоративной культуры и совершенствование пенсионного законодательства.

В рамках деловой программы отдельно выделено направление «Социальная защита», где участники обсудят текущие и перспективные задачи социального обслуживания граждан страны.

Также в рамках юбилейной Недели запланированы отраслевые совещания. Эксперты примут участие в обсуждении специфики охраны труда в атомной, нефтегазовой промышленности, в строительной отрасли и на предприятиях топливно-энергетического комплекса.

X Всероссийская неделя охраны труда станет ключевой платформой для диалога представителей органов власти, бизнеса, профессионального сообщества, науки, молодежи и международных экспертов, определяющей стратегические направления создания безопасных, здоровых и устойчивых условий труда в Российской Федерации. Ожидается участие в главном социальном форуме страны более 10 000 человек из 89 регионов России. Более 150 мероприятий деловой программы. Новые выставочные экспозиции.

Организатором Всероссийской недели охраны труда является Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – Фонд Росконгресс.