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Опубликована деловая программа Международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего»

На официальном сайте мероприятия опубликована деловая программа Международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего», который состоится с 7 по 17 августа 2025 года на территории инновационного центра «Сколково».

В дискуссиях об актуальных вопросах развития беспилотных систем в России, налаживания сотрудничества и установления экспортных связей примут участие разработчики, производители, эксплуатанты, потребители, научные и образовательные организации, регуляторы и представители государственных органов в области беспилотных авиа- и робототехнических систем (БАС и БРС). Деловая программа будет работать 14–15 августа 2025 года. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте Форума.

Организаторами Международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего» выступают Минпромторг России, Правительство Москвы, Агентство стратегических инициатив, платформа «Национальной технологической инициативы» (НТИ), Университет-2035 и Фонд поддержки проектов НТИ, оператор Форума и деловой программы – Фонд Росконгресс.

«Президент России Владимир Путин поставил четкую задачу – к 2030 году вывести Россию в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем. Для этого необходимо не просто обеспечить локализацию производства и способность создавать широкий спектр беспилотников, но и сформировать мощную индустрию с развитой инфраструктурой и высококлассным сервисом. Важнейшими условиями для достижения этой цели являются ускоренное развитие технологий, упрощение порядка полетов и создание системы подготовки кадров. В этой связи Форум призван стать площадкой, где концентрируются усилия по реализации этих задач, поддерживая инновации и открывая путь к массовому внедрению беспилотных систем в экономику и повседневную жизнь страны», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Дискуссии программы выстроены вокруг шести ключевых тематических блоков, которые отражают актуальные направления развития отрасли: «Рынок», «Технологии», «Производство», «Инфраструктура», «Дроны и общество», «Кадры».

Блок «Рынок» посвящен рассмотрению современных возможностей и перспектив использования беспилотных авиационных систем в самых разных сферах – от безопасности и надзора, где дроны становятся незаменимыми помощниками для мониторинга, контроля и охраны инфраструктурных объектов, до городского хозяйства, архитектуры будущего и умных решений для мегаполисов. Отдельно эксперты поделятся опытом внедрения БАС и БРС в сельском и лесном хозяйстве, строительстве, торговле, на транспорте; будут обсуждаться вопросы цифровой трансформации энергетики и новые модели бизнеса, которые формируются в экономике малых высот. В этот блок также входят дискуссии, посвященные новым подходам к инвестициям и поддержке стартапов, вопросы развития экспортного потенциала и создания государственных механизмов поддержки и продвижения беспилотных технологий, в том числе на внешних рынках.

В рамках блока «Технологии» пройдут мероприятия, посвященные вопросам развития, внедрения и обеспечения автономности беспилотных авиационных систем и современных технологических решений, применению искусственного интеллекта (ИИ). Особое внимание будет уделено аспектам кибербезопасности дронов и инфраструктуры воздушного пространства. В программу включены вопросы развития связанных космических сервисов и использования мультисенсорных платформ на базе дронов и спутников, таких как лидары, камеры, радары. Важной частью дискуссии технологического трека станет обсуждение кооперации участников рынка для ускорения технологического развития. Кроме того, участники обсудят дорожную карту развития беспилотных технологий: от лабораторных разработок до массового внедрения.

Дискуссии трека «Производство» раскроют ключевые этапы и вызовы развития индустрии БАС – от создания первых прототипов до массового выпуска современной техники. Центром внимания станут вопросы испытаний, аттестации и сертификации, без которых невозможно ни легальное применение, ни выход на новые рынки. Будет проанализирован процесс локализации производства – как создавать роботизированные системы на отечественных площадках, в том числе в регионах, за счет развития сети научно-производственных центров (НПЦ).

Особая тема трека – баланс между локальной сборкой ключевых компонентов и необходимостью широкой кооперации с поставщиками комплектующих: сколько возможно и целесообразно делать в России, а что выгоднее интегрировать из глобальной экосистемы? Участники обсудят и новые подходы в промышленном дизайне – как грамотно пройти путь от эскиза до серийной модели, на каких принципах строится современная разработка беспилотных систем.

Важная часть дискуссии – создание единого языка индустрии через унификацию, модульность и развитие открытых стандартов. Все это определяет конкурентоспособность российских БАС на внутреннем и мировом рынке и формирует прочный фундамент для масштабируемого, технологичного и устойчивого производства беспилотных систем будущего, его сопряжения с внешними системами и возможностью экспорта.

Сессии тематического блока «Инфраструктура» осветят широкий спектр технологических и организационных вопросов, которые сегодня определяют возможности для массового внедрения беспилотных авиационных систем в городах и регионах. Эксперты обсудят, как должна быть изменена и модернизирована среда – от улиц мегаполисов до малых населенных пунктов, – чтобы поддерживать повседневную работу дронов и обеспечить безопасность, эффективность и управляемость воздушного движения.

В центре внимания – вопросы создания единой системы идентификации беспилотного транспорта в реальном времени – «бесшовного цифрового неба», которая станет фундаментом для безопасной интеграции дронов в воздушное пространство и позволит избежать конфликтов с пилотируемой авиацией. Отдельный акцент сделан на роли спутниковых данных и гибридных сетей связи, которые связывают орбиту, радиоканалы и наземную инфраструктуру, открывая новые сервисы и технологические возможности для обмена данными, управления и мониторинга дронов.

Раздел программы «Дроны и общество» посвящен осмыслению роли беспилотных технологий в современной культуре, жизни и идентичности страны. Здесь затронут не только технологические, но и социокультурные и национальные особенности развития отрасли. Так, национальный характер российского дрона – это способность работать в экстремальных климатических условиях, учитывая специфику регионов страны. Это формирует не просто функциональный аппарат, а беспилотник, в котором отражаются особенности и вызовы страны – от инженерных подходов до образа в обществе.

Особое место в программе займут вопросы образования и подготовки кадров для отрасли. Трек «Кадры» объединит дискуссии о формировании новых профессиональных компетенций, развитии кадрового резерва, современных стандартах и образовательных программах для подготовки специалистов в сфере беспилотных систем и пилотов дронов. Здесь обсудят цифровые решения для рекрутинга и аттестации, в том числе создание цифрового реестра кадров и сервисов, фиксирующих компетенции и профессиональный статус пилотов. Особое значение в работе отведено соревнованиям и конкурсам по беспилотным дисциплинам: эти мероприятия выявляют и мотивируют таланты, становятся реальным стартом профессиональной карьеры в отрасли.

Ключевым событием Форума станут пленарные сессии. Сессия «Дронификация экономики: барьеры и перспективы» посвящена стратегическим вопросам освоения неба как основы технологического суверенитета, интеграции наземных, воздушных, водных и космических платформ в единую цифровую инфраструктуру, а также анализу сценариев развития экономики малых высот.

Пленарная сессия «Национальный рейтинг дронификации. Как считать экономику неба #Архипелаг2025» станет важной дискуссионной площадкой, посвященной формированию и развитию национального рейтинга дронификации регионов России. Эта инициатива, предложенная Президентом России Владимиром Путиным в начале 2025 года, нацелена на комплексную оценку субъектов Российской Федерации с точки зрения создания наиболее благоприятных условий для внедрения и использования беспилотных авиационных систем, а также для привлечения операторов БАС. Также будет представлен пилотный рейтинг российских регионов, разъяснена логика его формирования и критерии – с акцентом на создании условий для развития экономики малых высот и низких орбит, которые, по прогнозам, к 2035 году превзойдут по масштабу и темпам роста отдельные традиционные секторы.

Кроме того, в ходе работы пленарной сессии участники обсудят подходы к измерению и расчету экономики неба – новой отраслевой экономики, где ключевую роль играют интеграция беспилотных платформ, развитие сервисных услуг на их основе, а также организация цифрового, бесшовного воздушного пространства.

Также в рамках деловой программы Форума состоится сессия «ФОРСАЙТ-2050», которая будет посвящена глобальному будущему беспилотной индустрии. Участники рассмотрят, как технологии автономного транспорта, интеграция с интернетом вещей, искусственный интеллект и квантовые вычисления повлияют на различные отрасли и изменят повседневную жизнь. Эксперты и представители индустрии попробуют выделить наиболее вероятные сценарии будущего, определить возможные вызовы и новые возможности, а также обсудить, какие действия уже сейчас нужно предпринимать для успешного движения в сторону технологического лидерства и адаптации к стремительно меняющемуся миру.

Международный форум «Беспилотные системы: технологии будущего» впервые пройдет в Москве по поручению Президента России Владимира Путина. Форум объединит ведущих российских и зарубежных экспертов, разработчиков, производителей и экспортеров. В рамках мероприятия запланированы образовательные интенсивы, деловая программа с обсуждением актуальных тем индустрии, соревнования дронов и международный чемпионат пилотов «Кубок Мэра Москвы». Большую часть программы охватит ежегодный проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2025», который проводится в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва-2030». Гости также смогут посетить выставку последних достижений в области беспилотных систем и принять участие в мастер-классах по управлению спортивными дронами и технологиям доставки.

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