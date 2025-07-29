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Опубликована программа форума «Острова устойчивого развития: климатический аспект»

Опубликована полная деловая программа Международного форума «Острова устойчивого развития: климатический аспект», который пройдет в Сахалинской области 1–2 августа. Мероприятие состоится в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. Оператор — Фонд Росконгресс.

«Мы уверены, что Форум станет площадкой для стратегического диалога по вопросам климатической политики и низкоуглеродного будущего. Здесь мы обсудим конкретные шаги к углеродной нейтральности и перспективы для экономики России. Участники увидят: «острова роста» — это не теория, а реальные проекты в экономике, экологии и социальной сфере, соответствующие принципам устойчивого развития, ESG-стандартам и Целям ООН. Сахалинская область укрепляет лидерство в этой сфере, чтобы внести вклад в достижение национальных приоритетов», — подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Ключевым событием станет пленарное заседание «Россия на пути к низкоуглеродному будущему». Среди его основных тем — вопросы углеродного регулирования, создание национальной системы мониторинга климатически активных веществ, гармонизация подходов к реализации национальной экологической политики государств ЕАЭС, ШОС и БРИКС+ и другие. В рамках Форума также пройдет более 10 деловых мероприятий, посвященных климатическим проектам и адаптации к изменению климата, «зеленой» энергетике, международному научному сотрудничеству, взаимодействию по вопросам экологии в рамках интеграционных объединений и прочим вопросам. Особое внимание будет уделено реализации Сахалинского климатического эксперимента по достижению углеродного баланса выбросов и поглощений парниковых газов.

В работе Форума примут участие помощник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев, Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, директор Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля (ИГКЭ) Анна Романовская, представители Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, государственной корпорации ВЭБ.РФ и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», а также представители крупного российского бизнеса, научного сообщества, институтов развития, предприниматели и эксперты из России, Индии, Китая, ЮАР и других стран.

«Площадка Форума — прекрасная возможность для обмена опытом эффективных решений по реализации мероприятий низкоуглеродного развития в регионах. Опыт Сахалина может быть востребован и другими субъектами страны. Оценка Сахалинского климатического эксперимента позволит понять, как в дальнейшем выстраивать российскую систему регулирования выбросов парниковых газов. Важно, чтобы и другие субъекты РФ активно вовлекались в реализацию Стратегии низкоуглеродного развития, утвержденную Президентом», — отметил Министр экономического развития России Максим Решетников.

В рамках Форума также состоятся заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Инвестиции» на тему «Низкоуглеродное развитие и инвестиции в климат: как совместить экологию и экономику», расширенное заседание Национального водородного союза.

Кроме того, на площадке нового комплекса «Сахалин Экспо» на дронопорте «Пушистый» в дни проведения мероприятия будут организованы выставки беспилотных систем, оборудования для водородной энергетики и экологичного транспорта. Также состоятся гонка дронов, ярмарка картин сахалинских художников, демонстрация продукции предприятий Сахалинской области и различные культурные мероприятия.

Будет действовать ситуационный центр «Экология», где представят современные технологии мониторинга окружающей среды и оперативного реагирования на экологические ситуации. Особое внимание будет уделено применению беспилотников и стационарных камер для выявления нарушений природоохранного законодательства, включая мониторинг состояния лесов, рек и атмосферы.

«Проведение Форума на новой площадке «Сахалин Экспо» в статусе выездной площадки Восточного экономического форума подчеркивает растущую роль Сахалинской области как центра инноваций в вопросах экологии и площадки для международного диалога. Это не только укрепляет позиции региона в реализации низкоуглеродных инициатив, таких как Сахалинский климатический эксперимент, но и создает новые возможности для привлечения инвестиций, технологий и экспертизы в сфере «зеленой» энергетики и устойчивого развития. Убежден, Форум станет важным шагом в интеграции экологических и экономических приоритетов Дальнего Востока в глобальную климатическую повестку», — подчеркнул первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

Углеродный след Форума компенсирует компания «Сибур». Это станет возможным благодаря единицам от климатического проекта на предприятии «Сибур-Нефтехим».

«В рамках нашего многолетнего сотрудничества с Фондом Росконгресс углеродно нейтральный статус получили такие мероприятия, как Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум и другие. Погашение углеродного следа форума «Острова устойчивого развития: климатический аспект» — это экологически значимая инициатива и для организатора, и для региона. «Сибур» уже работает по декарбонизации Сахалинской области. Так, «Сибур» помогает региону заменить устаревшие элементы инфраструктуры ЖКХ на современные энергоэффективные полимерные решения. Кроме того, благодаря углеродным единицам «Сибура» уже несколько предприятий – участников Сахалинского эксперимента смогли соблюсти выделенные регионом квоты по выбросам парниковых газов», – подчеркнул директор дивизиона «Инженерная и дорожная инфраструктура» компании «Сибур» Руслан Хайруллин.

Партнерами деловой программы Форума выступают компания «Росводоканал» и Сбер. Партнер по устойчивому развитию – ПАО «Сибур Холдинг».
На дронопорте «Пушистый» 6–8 сентября также состоится международный форум беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина», а 25–26 сентября — Международный дальневосточный энергетический форум.

Десятый, юбилейный Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема мероприятия в этом году – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

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