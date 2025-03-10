Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Продукция бренда «Сделано в России» будет продвигаться на форумах в России и за рубежом

close
Фонд Росконгресс

Фонд Росконгресс совместно с Российским экспортным центром будет продвигать российскую продукцию под национальным брендом «Сделано в России» на крупнейших деловых форумах в России и за рубежом, организуемых Фондом. Соответствующая Программа продвижения на период до 2030 года утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2025 г. № 450-р и будет реализовываться в рамках достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика», определенной Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

«Российская продукция сегодня вызывает огромный интерес у зарубежных партнеров. Успехи наших производителей ежегодно презентуются на Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме, Российской энергетической неделе и в рамках других конгрессно-выставочных мероприятий в России, а также мероприятий с участием России в других странах. В этой связи важное значение приобретает работа торговых представительств за рубежом, которые отслеживают ситуации на рынках потенциальных импортеров, готовят почву для входа наших экспортеров на зарубежные площадки. Благодаря постоянному увеличению объемов несырьевого экспорта и ориентации нашей экономики на наращивание предложения и формирование условий для роста спроса внутри, такие сектора, как агропромышленный комплекс, металлургия, IT-отрасль и другие, получают дополнительное экспортное преимущество. В том числе благодаря этому Россия сейчас выходит на лидирующие позиции и начинает укреплять положение на ряде развивающихся рынков, быстрее находя новых партнеров», — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Среди главных целей программы – повышение международной конкурентоспособности российской продукции, рост объемов несырьевого неэнергетического экспорта, продвижение российской продукции на целевых рынках. Координировать Программу в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» будет Минпромторг России, а основные функции по ее обеспечению и реализации возложены на Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). Программу «Сделано в России», куда входит одноименная система добровольной сертификации и поддержка национального бренда Made in Russia, Российский экспортный центр реализует совместно с Фондом Росконгресс.

«Продвижение под национальным брендом «Сделано в России» позволяет компаниям расширить каналы продаж за рубежом, найти новых клиентов и покупателей, закрепиться на новых внешних рынках. РЭЦ и партнеры Программы проводят в России и за рубежом уникальные мероприятия, промоакции, привлекают лидеров общественного мнения и используют другие эффективные инструменты, которые помогают укреплять доверие зарубежных потребителей к российской продукции, а бизнесу – развивать экспорт. Такой поддержкой уже пользуются тысячи крупных, малых и средних предприятий со всей России», – подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Программа будет реализовываться в рамках международных выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых на целевых рынках, на которых планируется организация коллективной экспозиции под национальным брендом «Сделано в России», и комплекса мероприятий, направленных на инициирование заключения внешнеэкономических сделок и продвижение российской продукции за рубежом.

Кроме того, с целью продвижения российской продукции национального бренда будут организованы международные деловые миссии и иные мероприятия, включая форумы, конгрессы, фестивали, ярмарки, культурные и спортивные мероприятия. Также будут проводиться рекламно-информационные кампании по повышению узнаваемости продукции бренда «Сделано в России».

Продвижение продукции в рамках программы, утвержденной правительством Российской Федерации, будет осуществляться приоритетно в отношении продукции, обладающей качественными характеристиками, подтверждаемыми получением экспортно ориентированными компаниями знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано в России».

Участие в Программе примут федеральные органы исполнительной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, АО «Российский экспортный центр», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», АНО «Национальные приоритеты», Фонд Росконгресс, АНО «Дирекция выставки достижений «Россия», Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Российский союз промышленников и предпринимателей, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Картина дня
В ЦБ анонсировали новые ограничения на выдачу ипотеки
Песков заявил, что нет сроков освобождения Курской области. Военная операция, день 1111-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1111-й день
Налетели «разъяренные фурии». Мужчина погиб 8 марта после попытки познакомиться
В Козельске умер мужчина, избитый 8 марта тремя женщинами при попытке познакомиться
Мужчина помочился в блюдо с едой в ресторане и снял это на камеру
На Украине запустили платформу «е-Конопля»
В США заявили, что дата встречи Путина и Трампа еще не определена
Лукашенко одобрил соглашение с РФ о защите граждан от преследования за рубежом
Новости и материалы
На борту танкера после столкновения столкновения в Северном море произошли взрывы
Власти Дании заявили, что страна готова отправить миротворцев на Украину
Эксперт связал с санкциями рост цен на овощи в России
Ученые выяснили, что люди неправильно понимают эмоции собак
Подоляка заявил о продвижении ВС РФ в Курской области
КХЛ дисквалифицировала хоккеиста за удар клюшкой в лицо
Ученые развеяли миф об опасности кофе для координации у пожилых людей
В ночь на пятницу Луна окрасится в кроваво-красный цвет
Суд рассмотрит иск Ромы Зверя к экс-главе Тверского минкульта из-за отмены концерта
Депутат Рады считает, что Зеленский сбежит с Украины
Житель Владикавказа избил свою девушку из-за песни, которую она спела в караоке
Путин назначил Игоря Чайку заместителем главы Россотрудничества
Apple будет следить за окружением пользователей через камеры в AirPods
Четырехлетний мальчик вызвал полицию за то, что мать съела его мороженое
Киты переносят тысячи тонн питательных веществ по океанам с помощью экскрементов и мочи, выяснили ученые
Татуировщик обманом вколол наркотик школьнице в Свердловской области
Пожар на рынке «Московский ряд» попал на видео
Apple разрабатывает складной iPad c подэкранным Face ID
Все новости
Любил суши, комиксы и солнце. Принц Люксембурга Фредерик умер в 22 года от редкой болезни
Умерший от редкой болезни принц Люксембурга был дизайнером своей линии одежды
«Признаю свои ошибки»: Александра Митрошина согласилась сотрудничать со следствием
Блогера Митрошину отправили под домашний арест по делу об отмывании денег
Аллу Пугачеву обвинили в подготовке заказного убийства
«Киев должен обдумать сделку с РФ»: чего ждет Трамп от переговоров в Саудовской Аравии
Трамп надеется на хорошие результаты переговоров с Украиной в Джидде
«Выбить козырь из рук Зеленского». Почему ВС РФ усилили наступление в Курской области
Полковник Ходаренок: разгромом ВСУ под Курском Россия выбьет козырь у Зеленского
Покойный Мавроди не оставил наследников. Его долг в 1,6 млрд рублей остается неуплаченным
РИА: у основателя финансовой пирамиды МММ Мавроди не нашлось наследников
Крутой Уокер, дед 13 внуков и герой «Смака»: Чаку Норрису — 85
Навруз в 2025 году: история и традиции праздника, как его отмечают в разных странах
Когда празднуют Навруз в 2025 году, суть и обычаи праздника
«Шла пена изо рта»: таксист сбил 11 человек на остановке в Казани
В Казани машина такси разметала толпу людей на остановке, водитель мог быть пьян
Не могу вылечить молочницу. Почему появляется кандидоз и как его лечить
Врач Селиванова: моющие средства могут спровоцировать развитие кандидоза на коже
Первая атака на Чувашию. ВСУ направили на Россию 228 дронов и авиабомбу JDAM
Российские силы ПВО сбили 228 украинских беспилотников за сутки
Хрусталь, ковры и фрески. Вся цыганская община покидает Коркино после погромов
Цыгане из Коркино продают дома после погромов из-за убийства таксистки
«Пора создавать Латакийскую народную республику». В Сирии идут бои со сторонниками Асада
Al Ikhbariya: около деревни Батанита в пригороде Латакии идут ожесточенные бои
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами