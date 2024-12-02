Стали известны итоги четвертого Конгресса молодых ученых

На федеральной территории «Сириус» с 27 по 29 ноября в четвертый раз Конгресс молодых ученых собрал представителей академического и университетского сообщества, государственных корпораций и частного бизнеса, общественных объединений. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленное президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022–2031 годах.

Мероприятия и активности IV Конгресса, главная тема которого «Приоритеты научно-технологического развития: создаем будущее сегодня», позволили увидеть будущее российской науки глазами молодых ученых.

«Молодые ученые – научные лидеры по приоритетным направлениям развития, от космоса и квантовых технологий до биомедицины и гуманитарных наук, – поделились своим видением России как технологического лидера. Впечатляет, что они имеют четкое представление о том, как будет выглядеть наша жизнь на горизонте 2036 года, и понимают, как этого достичь. При этом приоритетом для них выступает человек – его внутренняя природа и внутренняя гармония, которую важно сохранить при внедрении новейших технологий», – сказал советник президента РФ, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков.

В этом году в Конгрессе приняли участие более 7000 человек из 85 регионов Российской Федерации, включая новые российские регионы, и 63 иностранных государств. Возраст участников варьируется от 6 до 87 лет, средний возраст – 33 года. Количество вузов, принявших участие в IV Конгрессе, насчитывает порядка 500 учреждений, из них 95 – иностранные высшие учебные заведения.

На площадке IV Конгресса работали 336 волонтеров – студентов ведущих вузов страны, большинство из них владели языками БРИКС, и даже такими, как фарси, хинди, бенгальский, японский.

Деловая программа

Самым значимым событием IV Конгресса молодых ученых стало пленарное заседание – его посетило более 1200 человек. Приветствие участникам и гостям IV Конгресса молодых ученых направил президент России Владимир Путин. На открытии пленарного заседания его зачитал помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко. В приветствии глава государства отметил открытость России к конструктивному, равноправному и взаимовыгодному международному партнерству в научной сфере.

Модератором пленарного заседания выступил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что текущий год ознаменован важнейшими датами: 300-летием Российской академии наук и Санкт-Петербургского государственного университета, а также 300-летием со дня рождения философа Иммануила Канта.

Вице-премьер подвел итоги года, отметив значительный рост интереса к науке. Он упомянул успех выставки «Россия» на ВДНХ, где была открыта интерактивная экспозиция «Десятилетие науки и технологий», собравшая более 140 тысяч посетителей.

«Десятилетие науки, объявленное нашим президентом, объединило страну. Суммарное количество мероприятий, проведенных в субъектах Российской Федерации в 2024 году, превысило 12 тысяч. Самое масштабное из них – IV Конгресс молодых ученых. Его события и активности позволили увидеть будущее российской науки глазами молодых ученых. Были проведены сотни мероприятий федерального и регионального значения, представлены десятки проектов госкорпораций по самым разным направлениям научно-технологического развития страны. Открылись научные детские площадки и новые туристические маршруты. Теперь отправиться в путешествие можно по 76 научно-популярным направлениям в 24 субъектах России. Благодаря Конгрессу мы сделали серьезный шаг в популяризации исследовательской и инновационной деятельности среди жителей нашей страны всех возрастов. Доля студентов, планирующих строить научную карьеру в России, выросла до 92%», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Пленарное заседание во второй раз прошло в формате диалога между талантливыми молодыми учеными, которые рассказали о своей научной работе и поделились историями своего профессионального успеха, и наставниками, которые оценили актуальность и потенциал разработок, дали грамотные советы о том, как выстроить эффективную инвестиционную стратегию, и предложили инструменты поддержки. Спикерами пленарного заседания стали авторы прорывных научных и технологических разработок и открытий, главы наукоемких компаний.

В рамках пленарного заседания IV Конгресса состоялась церемония награждения Конкурса молодых инноваторов стран БРИКС. Его цель – определить лучшие проекты, способные внести вклад в развитие мировой науки и экономики, а также вовлечь в международное научно-техническое сотрудничество как можно большее число молодых ученых.

Победителем стал ученый из Бразилии Чиаго Эдживижес, профессор Федерального технологического университета Параны. На втором месте – профессор Научно-технического университета Китая Юань У. Третье место занял российский ученый – представитель Сколковского института науки и технологий Дмитрий Шадрин. Победителем в специальной номинации стал еще один представитель Китая – инноватор Университета Тунцзи Синь Цай.

В рамках деловой программы IV Конгресса состоялось более 190 мероприятий по четырем основным направлениям: «Большие вызовы и приоритеты научно-технического развития», «Наука без границ: разделяя принципы, объединяем умы», «Ресурсы развития: люди, идеи, инфраструктура», «Инициативы Десятилетия науки и технологий в России».

Помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко в ходе IV Конгресса подчеркнул, что Россия продолжает быть открытой к сотрудничеству с разными странами, ведь научные достижения имеют общечеловеческую ценность.

«Геополитическая ситуация, границы и коммерческие интересы не так уж сильно влияют на взаимодействие ученых из разных стран, потому что они выстраивают отношения, исходя в первую очередь из своего научного интереса. IV Конгресс молодых ученых собрал рекордное количество молодых инноваторов из разных стран, и это говорит о наличии в России условий для развития международного научного диалога», – сказал Андрей Фурсенко.

Состоялись круглые столы, сессии, дискуссии и образовательные мероприятия по различным направлениям научно-исследовательской деятельности, в которых приняли участие 933 спикера. В ходе дискуссий обсуждали развитие квантовых, микрофлюидных и нейротехнологий, применение искусственного интеллекта в науке, образовании и медицине, рынок труда в профессиях будущего, цифровые сервисы для научного сообщества, вопросы коммерциализации научных разработок, развития молодежной науки и популяризации науки. В международном треке говорили о роли научного взаимодействия в многополярном мире и новых научно-технологических лидерах.

В мероприятиях IV Конгресса приняли участие лауреаты премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых. В 2023 году ими стали профессор кафедры нейротехнологий, директор Научно-исследовательского института нейронаук Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, руководитель Центра нейроморфных вычислений АНО «Неймарк» Сусанна Гордлеева; ведущий конструктор по изделию «ОКБ им. А.М. Люльки» филиал ПАО «ОДК-УМПО», старший преподаватель ФГБОУ ВО «МАИ» Георгий Гогаев; профессор кафедры геохимии СПбГУ, научный сотрудник Института геологии и геохронологии докембрия РАН Ольга Якубович; старший научный сотрудник лаборатории экологической физиологии Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Сергей Павлушин.

«Конгресс молодых ученых – это одно из ключевых мероприятий года для молодых исследователей в нашей стране. В этом году его участники особенно активно включались в работу сессий, представляли свои разработки и научные проекты, свое видение развития науки. Рассчитываем, что их идеи будут реализованы. И, конечно, не сомневаюсь, что начинающие исследователи, которые принимали участие в этом Конгрессе, обрели здесь ценный опыт и новые полезные контакты, которые помогут им в дальнейшей научной карьере», – сказал президент Российской академии наук Геннадий Красников.

Мероприятия объединения БРИКС

На площадке Конгресса в 2024 году прошли мероприятия IX Форума молодых ученых стран БРИКС. Форум собрал наибольшее количество участников за всю историю своего существования – 180 делегатов. Это связано с вступлением в международное объединение новых государств-участников: с начала года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Форум завершил председательство России в БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций.

Для многочисленных иностранных гостей Форума впервые в тестовом режиме использовался синхронный перевод на 9 языков на базе искусственного интеллекта – текстовую трансляцию можно было в реальном времени читать с экрана смартфона. Сервис использовался на пленарном заседании и в некоторых залах деловой программы.

Выставка

На площадке IV Конгресса разместилась традиционная выставка современных российских технологий: научные достижения, разработки и стартапы представили 50 крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров, государственных и общественных организаций. Площадь выставки составила почти 7000 кв. м.

Свои разработки представили госкорпорация «Росатом», «Сибур», «ИКС Холдинг», госкорпорация «Ростех», «Сбер», «Яндекс». Проект «НАША ЛАБА» привез на IV Конгресс современное российское и белорусское оборудование и реактивы для оснащения современных научных лабораторий и исследовательских центров. На стенде НИЦ «Курчатовский институт» рассказали о роли организации в современном научном ландшафте и разработках подразделений по разным научным направлениям. На стенде «Движения первых» показали более 60 изобретений его участников.

Для удобства иностранных гостей выставочные стенды IV Конгресса были оснащены QR-кодами со ссылкой на описание экспозиции и представленных на стенде проектов на русском, английском, арабском, китайском и португальском языках. В рамках работы стендов состоялись тематические сессии, мастер-классы и лекции о перспективных технологиях, научных и инженерных профессиях.

На «Площади НОЦ» свои разработки показали научно-образовательные центры со всей страны. Команда Научно-образовательного центра «Кузбасс – Донбасс» представила 40 экспонатов: разработки в области экологии, угледобычи и переработки, металлургии, медицины и культуры, созданные в тесной кооперации науки и бизнеса.

Представленные технологии уже внедряются на производстве. Карьерный самосвал семейства «Юпитер» грузоподъемностью 125 тонн, совместно разработанный специалистами Кузбасского государственного технического университета им Т.Ф. Горбачева и ПАО «КамАЗ», в январе 2025 года будет проходить испытания на кузбасском угольном предприятии. Еще одна представленная разработка – созданные в НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (КПССЗ) питательные среды, которые позволяют изучать клетки, разрабатывать новые методы лечения и лекарственные препараты. Совместно с индустриальным партнером кемеровские ученые-кардиологи уже произвели и реализовали среды на 1,5 млн рублей.

Научно-образовательный центр мирового уровня «Енисейская Сибирь» продемонстрировал 17 разработок в сфере новых технологий, цифровой гуманитаристики, радиосвязи, экологичной переработки материалов, биотехнологий, программного обеспечения, медицины. Это VR-тренажеры по ремонту трансформатора и обучению технике безопасности на нефтегазовых месторождениях, сервис распознавания рукописных документов, программное обеспечение для мониторинга лесных массивов, люминофоры для светоизлучающих устройств, умная одежда и аксессуары и многое другое.

На стенде НОЦ «МореАгроБиоТех» были представлены совместные разработки с Севастопольским государственным университетом. Среди уникальных разработок: надводный беспилотный аппарат «Сарган», предназначенный для отработки систем связи и управления, и модульная надводная многофункциональная платформа «Барабулька» – для экологического мониторинга дна.

Евразийский НОЦ показал импортозамещающие разработки передовой инженерной школы «Моторы будущего» – бесконтактные высокоэффективные электродвигатели для беспилотной авиации, которые на 97% состоят из отечественных компонентов. На сегодняшний день они уже внедряются в серийное производство или проходят последние летные испытания. Также на стенде были продемонстрированы биоразлагаемые полимерные композиты из вторичного сырья, снижающие затраты за счет рециклинга материалов. Еще один экспонат – гидроборд, малогабаритное плавательное транспортное средство, которое может использоваться водными спасателями, военными для преодоления водных преград, а также для развлекательных целей.

Школа Российского научного фонда на своем стенде провела семинары для грантополучателей – о направлениях грантовой поддержки, особенностях научной экспертизы и механики отбора прикладных проектов. Спикеры Школы дали советы, как подготовить заявки, как ученым взаимодействовать между собой и представлять результаты исследований обществу. Состоялся также открытый микрофон с заместителем генерального директора РНФ Андреем Блиновым, который ответил на вопросы грантополучателей и выслушал их идеи по улучшению системы грантовой поддержки науки.

Научная гостиная познакомила участников IV Конгресса с самыми современными технологиями российского производства – умной съедобной пленкой, ресурсом «Пушкин цифровой», российским смартфоном с особым режимом безопасности, интеллектуальной системой распознавания эмоций по выражению лица и другими. В медиапространстве Гостиной прошли показы научпоп-фильмов и лекции ведущих российских ученых.

В зоне инициативы всероссийского комплекса «Ментально готов к труду и обороне» (ГТО-М) участники IV Конгресса прошли тестирование уровня когнитивных функций: скорости реакции, визуальной и пространственной памяти, логики, внимания и других.

В сервисе научного нетворкинга ёTalk от Университета ИТМО, который впервые был организован на IV Конгрессе, состоялось 2066 встреч в формате быстрых знакомств.

На площадке была представлена выставка «Наука в лицах» – экспозиция портретов 24 выдающихся российских ученых, инженеров, изобретателей, лауреатов премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых.

Соглашения

За время работы IV Конгресса между различными организациями было подписано 27 соглашений, направленных на развитие научно-образовательного сотрудничества в стране. Наиболее крупные: подписание соглашения о создании научно-образовательного консорциума между НИЦ «Курчатовский институт», Московским техническим университетом связи и информатики, Национальным исследовательским университетом ИТМО, Национальным исследовательским Нижегородским государственным университетом имени Н.И. Лобачевского, Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева, Казанским научным центром Российской академии наук; подписание между сторонами программы развития Международного научно-образовательного центра ядерных и смежных технологий «Обнинск Тех» на период 2024–2030 гг. между НИЯУ «МИФИ», правительством Калужской области и госкорпорацией «Росатом»; подписание соглашений о сотрудничестве Министерства науки и высшего образования Российской Федерации с Фондом развития научно-культурных связей «Вызов», а также Минобрнауки России и оператор Десятилетия науки и технологий АНО «Национальные приоритеты» заключили соглашения о создании тематических инициатив с государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», ПАО «Сибур Холдинг» и ГК «Геоскан».

Спортивная и культурные программы

Традиционно состоялось более 40 мероприятий спортивной, культурной и вечерней научно-развлекательной программ для участников. В спортивную программу IV Конгресса вошли мероприятия по восьми видам спорта.

На площадке работала Гостиная интеллектуального спорта, где прошли Кубок Конгресса по быстрым шахматам с присвоением ID Федерации шахмат России, сеанс одновременной игры с чемпионкой России до 19 лет Анной Журовой, а также мастер-классы по шахматам, шашкам и го.

Тренеры команд Студенческой хоккейной лиги провели мастер-класс по хоккею для членов Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию и титулованных российских дзюдоистов. На лед вышли председатель Координационного совета, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков, чемпион Олимпийских игр в Лондоне 2012 года Мансур Исаев, бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио Мадина Таймазова и главный тренер сборной России по дзюдо Виталий Макаров, а также другие ученые и спортсмены.

Четверо талантливых ученых представили свои доклады во время конференции на ходу «Мысли в движении».

Участники IV Конгресса сыграли в турнирах по фиджитал-футболу и спортивному программированию, а также посетили товарищеский матч женских сборных России и Азербайджана по футболу и игру КХЛ ХК «Сочи» – «Ак Барс».

Кубок по спортивному программированию выиграл студент Воронежского государственного университета инженерных технологий Леонид Чесников. В мае он стал призером международных соревнований, проводимых Федерацией спортивного программирования России.

В рамках культурной и научно-развлекательной программы состоялись кинопоказы с дискуссиями, музыкальный и технологический квиз, караоке-батл, финал Университетской лиги научных битв, Ночь научных провалов, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» с участием знатоков Клуба и молодых ученых.

Финал Университетской лиги научных битв, Ночь научных провалов и музыкальный квиз «Сколько надо децибелов?» были организованы ассоциацией «Сайнс Слэм Россия» и Университетом науки и технологий МИСИС.

Молодежное сообщество «Вызов» провело караоке-батл. Участники исполняли известные песни, текст которых был переписан на научный лад: основной сюжет музыкальных композиций был построен вокруг научных терминов, теорий и явлений. Лучшим исполнителям вручили памятные призы.

Состоялся «Поликвиз» от Политехнического музея – командная викторина с вопросами разной сложности, в том числе придуманными с помощью искусственного интеллекта.

Впервые в программе появился «НаучРок» – выступления и рок-концерт, где в качестве спикеров и музыкантов выступили ведущие ученые и лидеры крупных научных и индустриальных организаций. «ИКС Холдинг» организовал для участников IV Конгресса астрономические прогулки.

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» прошла с участием знатоков Клуба и молодых ученых. Главный приз – поездку на единственную в мире базу атомных ледоколов в Мурманске и волчок (один из главных символов игры) – получила команда Координационного совета.

Участники IV Конгресса посетили музеи Сочи и Краснодарского края и парк развлечений «Сочи Парк».

Партнеры

IV Конгресс молодых ученых прошел при поддержке титульного партнера – госкорпорации «Росатом», стратегического партнера – ПАО «Россети», официального партнера – фонда «Московский инновационный кластер», официального партнера – ПАО «Сбербанк», официального партнера – Нижегородского НОЦ, стратегического научного партнера – НИЦ «Курчатовский институт», стратегического партнера выставки – ООО «ИКС Холдинг».

Впервые приняли партнерское участие ООО «ИКС Холдинг», ООО «Яндекс» («Яндекс Образование»), проект «Прорыв», ООО «Компания Хеликон», РХТУ им. Менделеева, Омский НОЦ, НИЯУ МИФИ, АО «УК Эфко».

Информационными партнерами IV Конгресса стали 25 СМИ. В этом году впервые генеральным информационным партнером стал телеканал «Россия-24». Фотохост-агентством и информационным партнером выступило агентство «РИА Новости».

Информационные партнеры IV Конгресса: ⁠Sputnik, ИА ТАСС, МИЦ «Известия», телеканал НТВ, телеканал RT, международная сеть TV BRICS, телеканал «Наука», медиагруппа «Комсомольская правда»,⁠ ⁠Gazeta.ru, Lenta.ru, газета «Аргументы и Факты», газета «Ведомости», журнал «Стимул», журнал «Региональная Россия», «⁠Общественная служба новостей».

Отраслевые информационные партнеры: журнал «Наука и жизнь», «ТехИнсайдер», научно-информационный портал «Поиск», Naked Science, ⁠Indicator, ⁠InScienceNews, Ixbt.com. Партнером трансляции выступило «VK Видео».

V Конгресс молодых ученых

28 ноября 2024 года состоялось заседание Координационного комитета по проведению в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий, на котором утвердили даты проведения юбилейного, V Конгресса молодых ученых: он состоится 26–28 ноября 2025 года.