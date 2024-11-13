Опубликован перечень поручений президента России по итогам Восточного экономического форума — 2024

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам работы Восточного экономического форума-2024, который прошел во Владивостоке 3-6 сентября.

В документах обозначены ключевые направления поддержки Дальневосточного региона для достижения целей национального развития и укрепления позиций России в Азиатско-тихоокеанском регионе. Поручения главы государства по итогам ВЭФ затронули реализацию инфраструктурных проектов региона, в том числе в рамках международной кооперации, создание комфортных условий жизни в регионе в рамках реализации программ в социальной и культурной сферах, а также расширение и модернизацию научно-технологической базы, развитие международного туризма.

«Восточный экономический форум — один из инструментов развития Дальнего Востока. На форуме поднимаются самые актуальные темы социальной сферы, экономики, привлечения инвестиций. Поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по итогам ВЭФ дадут новый импульс для укрепления макрорегиона. Они помогут ускорить реализацию мастер-планов и реновацию городов, повысить уровень жизни дальневосточников и укрепить международное сотрудничество с дружественными странами», — подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Среди ключевых поручений — ускорение развития транспортной инфраструктуры, включая мероприятия по увеличению контейнерных железнодорожных перевозок в направлении Центральной России и воздушных перевозок внутри ДВФО, расширение использования вертолетной техники и малой авиации, а также формирование условий для привлечения частных инвестиций в этот сектор.

«Поручения президента по итогам ВЭФ подчеркивают, что укрепление Дальнего Востока является ключевым приоритетом для страны. В документе затронуты приоритетные направления, которые позволят обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие региона, сформировать новые рабочие места и повысить уровень жизни населения. Особое внимание уделяется транспортной инфраструктуре и созданию конкурентноспособных международных территорий опережающего развития – основы для привлечения инвестиций и увеличения экспортного потенциала региона», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

Правительству также поручено снизить стоимость кредитов для инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Арктической зоне и проработать возможность выпуска специальных арктических и дальневосточных облигаций в форме цифровых финансовых активов. Кроме того, планируется разработать механизм, который позволит упростить процедуру передачи из федеральной собственности в региональную участков и объектов недвижимости для реализации мастер-планов городов Дальнего Востока.

Большой блок задач, обозначенных президентом, направлен на развитие туризма в регионе. Среди поручений в этой сфере — предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученной прибыли по кредитам, выданным на строительство гостиниц с номерным фондом менее 120 номеров. Мера будет способствовать снижению инвестиционного напряжения и поддержит развитие малого и среднего бизнеса в этом секторе. Увеличению туристических потоков должны способствовать также упрощение визового режима для иностранных туристов и расширение возможности захода иностранных туристских судов в морские порты Дальнего востока.

В качестве поддержки реализации этих задач предлагается разработать комплексную программу продвижения туризма на зарубежных рынках, а также организовать проведение ежегодного конкурса любительских видеофильмов о путешествиях «Дальний Восток — Земля приключений».

Поручения также коснулись также международного сотрудничества. В поручениях президента по итогам пленарного заседания ВЭФ зафиксирована разработка «дорожной карты» по развитию острова Большой Уссурийский совместно с Китайской Народной Республикой, которая должна быть реализована уже в 2025 году. Сотрудничество предусматривает мероприятия по созданию на острове транспортной и приграничной инфраструктуры, включая подъездную автомобильную дорогу, насыпную площадку и пункт пропуска через российско-китайскую государственную границу.

Полные тексты поручений по итогам пленарного заседания ВЭФ и презентации результатов развития Дальнего Востока и встречи с модераторами сессий форума опубликованы на сайте президента Российской Федерации kremlin.ru.