Альянс без границ: женское предпринимательство БРИКС расширяет географию

19 октября на Ежегодном заседании Женского делового альянса БРИКС председатели национальных частей стран объединения согласовали и подписали положение о работе региональных офисов организации. Консенсус призван систематизировать интеграцию стран, заинтересованных в сотрудничестве с объединением, в среду женского предпринимательства БРИКС.

По словам Анны Нестеровой, председателя российской части Женского делового альянса БРИКС: «Расширение географии Альянса будет способствовать более широкому вовлечению женщин в деловую повестку объединения. Наша задача как ключевого института поддержки женского предпринимательства БРИКС — помочь предпринимательницам масштабировать их проекты, преодолеть международные барьеры и создать устойчивую экосистему равноправных экономических отношений».

В период председательства России в объединении были открыты офисы альянса в Белоруссии, Казахстане и Кыргызстане. А с июня 2024 года контакты и проекты компаний женского предпринимательства консолидируются на цифровой платформе Альянса. К ней уже присоединились более 1 тыс. компаний из 30 стран, принявших участие в Конкурсе женских стартапов объединения. 26 победителей конкурса из 14 стран получили награды в рамках Делового форума БРИКС в Москве. Проекты победителей получат коммуникационную поддержку альянса.

Ключевыми темами обсуждений итоговых заседаний 6 рабочих групп Альянса также стали: инновационное развитие, продовольственная и экологическая безопасность, инклюзивная экономика, здравоохранение, туризм, креативные индустрии, ESG-повестка.

Женский деловой альянс БРИКС был создан в июле 2020 года. За четыре года существования организация сформировала международное сообщество женщин-предпринимателей, углубляя культурные и экономические связи между участниками объединения. Генеральным партнером мероприятий Женского делового альянса выступает ПАО «Сбербанк». Стратегическим партнером мероприятия — АО «Газпромбанк».