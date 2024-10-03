Состоялся визит делегации Африканской энергетической палаты на РЭН-2024

Площадку Российской энергетической недели посетила делегация Африканской энергетической палаты во главе с исполнительным председателем палаты ЭнДжеем Аюком. Также на полях РЭН-2024 состоялась встреча главы делегации с директором, председателем правления Фонда Росконгресс Александром Стуглевым и заместителем директора Фонда, директором Российской энергетической недели Владимиром Затынайко. Встреча была посвящена укреплению и развитию энергетического сотрудничества между Россией и странами Африканского континента.

Отдельное внимание было уделено проведению Африканской энергетической недели в Кейптауне 4–8 ноября. «Подготовка к мероприятию находится на завершающей стадии, отмечу налаженное взаимодействие между Россией и странами Африки. Отмечается возрастающий интерес к Африканской энергетической неделе со стороны российского бизнеса. В настоящий момент Фондом Росконгресс ведется работа по подготовке стенда, сессии Россия – Африка в рамках деловой программы АЭН-2024.

Уверен, что благодаря многосторонней организационной поддержке африканских партнеров Фонд внесет весомый вклад в развитие деловых взаимоотношений России и Африканского континента», – отметил Александр Стуглев.

ЭнДжей Аюк отметил важность Российской энергетической недели, ставшей традиционной площадкой для конструктивного диалога между представителями различных стран и компаний. В ходе беседы подчеркивалась значимость активного участия африканских стран в деловой программе Форума. Особое внимание было уделено представительной сессии «Россия – Африка», важную роль в повестке которой сыграли вопросы реализации совместных проектов в энергетической сфере, обмена опытом и использования российских технологий.

«Российская энергетическая неделя – это возможность для африканцев объединить усилия с российским бизнесом и найти решения для борьбы с энергетической бедностью. У нее отличная репутация, поскольку здесь собираются спикеры мирового класса и предприниматели со всего мира. Для нас это «единое окно» для обсуждения значимых вопросов, а также заключения сделок и подписания перспективных контрактов. Наши отношения в энергетической сфере имеют ключевое значение для будущего.

Россия поддерживает право Африки на разработку своих нефтяных и газовых ресурсов на благо своих народов. Африканская энергетическая неделя – это прекрасная возможность приехать и заключить соглашения. Мы стремимся укрепить и развить те прочные отношения, которые были установлены нашими лидерами, а также странами БРИКС», – подчеркнул ЭнДжей Аюк.

Также глава делегации Африканской энергетической палаты принял участие в сессиях деловой программы РЭН-2024 «Углеводороды в энергетике будущего: использование без ущерба климату возможно» и «Россия – Африка: раскрытие потенциала энергетического сотрудничества», где обсуждались возможности устойчивого использования углеводородов и создание условий для экологически безопасного энергетического сотрудничества.

По итогам визита на РЭН-2024 представители делегации Африканской энергетической палаты отметили, что опыт сотрудничества и организационные решения, выработанные в ходе Форума, будут активно применяться при подготовке будущих крупных конгрессно-выставочных мероприятий, включая Африканскую энергетическую неделю.

Российская энергетическая неделя прошла при поддержке Правительства Российской Федерации, Минэнерго России и Правительства Москвы. Организатор – Фонд Росконгресс.