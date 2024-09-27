Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

В СберСеллере рассказал о новом продукте «Циклон»

close
Из архива Национального рекламного форума

Состоявшийся в Екатеринбурге Национальный рекламный форум «НРФ Регионы» объединил специалистов в области маркетинга, PR и коммуникаций со всей страны, которые обсудили изменения на региональном рекламном рынке, использование актуальных технологий и инструментов.

Сейлз-хаус СберСеллер представил на пленарной сессии свой новый продукт специально для регионального рынка — «Циклон».

Форум открыла стратегическая сессия с лидерами рекламного бизнеса, среди которых была директор по стратегии СберСеллера Евгения Лысенко. Она представила новый уникальный продукт сейлз-хауса «Циклон» на базе собственного и партнерского инвентаря, основанный на уникальных обезличенных данных. Это комплексное решение для мультиканальных кампаний позволяет одновременно запустить кампанию на всех доступных цифровых поверхностях, включая Telegram Ads, банкоматы, медиафасады и продвижение у более чем 500 тыс. блогеров в соцсетях.

Лысенко рассказала, что, согласно внутренним исследованиям, на региональном рынке за последние полтора-два года произошли существенные изменения. Его активно осваивают крупные федеральные игроки, такие как ритейл, финансовые услуги и интернет-сервисы. Среди локальных игроков заметна активность девелоперов и туристических сервисов. Все эти факторы меняют общую маркетинговую картину и способствует повышению интереса к рекламным возможностям в регионах и поиску новых решений и форматов. Поэтому СберСеллер решил создать продукт для тотального проникновения рекламы в регионах. «Циклон» можно использовать уже в 1350 городах 80 российских регионов.

Евгения Лысенко, директор по стратегии СберСеллера: «Мы стремились создать решение, которое позволит брендам достичь максимального уровня охвата и частоты контакта с целевой аудиторией. Важно, чтобы используемые форматы были не только качественными, но и визуально привлекательными, чтобы выделяться из общего рекламного потока. Наш «Циклон» позволяет брендам охватить все ключевые точки внимания и эффективно продвигаться в нужном регионе страны».

В пленарной сессии также приняли участие лидер рекламных продуктов и технологий Сбера Владимир Мосин, руководитель отдела по национальной выручке RUSS Дмитрий Бурцев, директор по работе с партнерами VK Мария Добромильская, директор по цифровым технологиям NMi Group Анна Планина и другие эксперты. Они обсудили динамику медиарынка за последний год и обозначили приоритетные направления его развития в регионах.

В сессии Influence Marketing выступила представитель стратегического партнера СберСеллера Екатерина Бокова, исполнительный директор Perfluence — крупнейшей технологичной маркетинговой платформы по работе с инфлюенсерами.

Вместе с лайфстайл-блогером Алсу Сулеймановой они рассказали, как подбирать инфлюенсеров для интеграции бренда и продемонстрировали на реальных кейсах, насколько эффективными могут быть рекламные активации с блогерами. Накануне НРФ Регионы, 19 сентября, в Екатеринбурге также состоялось мероприятие PerfRoom, на котором представители платформы Perfluence встретились с городскими блогерами и рассказали про успешные практики и раскрыли лайфхаки для усиления эффективности инфлюенс-маркетинга.

«НРФ Регионы» прошел в рамках Национальной недели HR и рекламы и собрал более 200 спикеров и 4000 участников.

Картина дня
«В позе лотоса ждет отправку на СВО»: глава ореховской ОПГ собрался на фронт
SHOT: пожизненно осужденный лидер ореховской ОПГ Буторин попросился на СВО
Байден сомневается в «плане победы» Зеленского. Военная операция на Украине, день 947-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 947-й день
Скончалась британская актриса Мэгги Смит
Истребители ВКС России провели патрулирование в Курской области
Полиция Германии нашла в Гамбурге кокаина на 100 млн евро
Пригожин о браке с Валерией: «Пусть меня называют подкаблучником»
Стало известно, как беглый олигарх Невзлин* поддерживает РДК
Новости и материалы
Журналист сделал неожиданное заявление по Крыму и Донбассу
Алферова улетела из России: «Я впервые в этой стране»
Собянин анонсировал продление МЦД до четырех регионов
Российского легкоатлета дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил
В Донецке сообщили о взятии Калиновки под контроль ВС России
Бывшему главе вещевого управления Минобороны РФ Демчику продлили арест
Встреча мужчины с медведем в гараже попала на видео
Хуситы нанесли удар по Тель-Авиву новой ракетой
СК возбудил дело против причастных к преступлениям в Курской области бойцов ВСУ
Военный аналитик отреагировал на планы разместить штаб войск НАТО у границ РФ
В Уфе возбудили уголовное дело после уничтожения посвященной СВО аллеи
Звезда «Универа» приехал с женой в ресторан на 45-летие Галустяна на месяц раньше
На Украине хотят отобрать у пенсионеров-переселенцев $275 миллионов
Медведев рассказал, чем Россия ответит на ракетные угрозы Запада
На чемпионате мира по велогонкам скончалась 18-летняя спортсменка
Медведев заявил о важности развертывания эшелонированной обороны ПВО
Заблудившийся пассажир чуть не вышел на перрон аэропорта через служебное помещение
Медведев раскрыл, что случится со странами НАТО в случае конфликта с РФ
Все новости
Вертолет с депутатом и бизнесменом рухнул в болото. Родные сутки молчали об их пропаже
Два человека погибли при крушении вертолета Robinson в Архангельской области
«Не разбираюсь в девочках»: депутат объяснил идею об изъятии мальчиков у матерей после развода
Вейпы за рулем хотят запретить. Почему это приведет к незаконным штрафам
Разработчик камер ГИБДД Ласкин: вейпы за рулем нельзя отследить без ошибок
Космонавт рассказал, как чихать в скафандре
В Совфеде ответили на призыв Узбекистана к России «заниматься своими делами»
С какими болезнями не берут в армию: список диагнозов и советы по подготовке к медкомиссии
Список заболеваний, освобождающих от призыва или дающих право на отсрочку от армии
Башаров, Гармаш, Щербаков: кто пришел на прощание с актером Мадяновым
На Сахалине школьникам показали видео аборта
«Из-под воды шел свет»: как ядерное оружие связано с гибелью сотен человек на пароме «Эстония»
30 лет назад в Балтийском море затонул паром «Эстония» с почти 1000 человек на борту
«Задыхался шесть минут»: как в США второй раз казнили заключенного азотом
В Алабаме второй раз в истории США провели казнь чистым азотом
Как ухаживать за каланхоэ, чтобы растение пышно цвело
Как разводить каланхоэ в домашних условиях: правила ухода
В деле о сухпайках для ВС РФ появилась сделка со следствием. Вину признала топ-менеджер комбината
Фигурантка дела о некачественных сухпайках для ВС РФ признала вину
Американская разведка рекомендует не разрешать Украине удары вглубь России. Байден пока не разрешил
NYT: разведка США предостерегла Вашингтон от разрешения Киеву бить вглубь России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами