Пленарное заседание Международного форума «Российская энергетическая неделя»

Владимир Путин и Президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого приняли участие в пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя».

В этом году РЭН проходит в седьмой раз, в форуме участвуют свыше четырёх тысяч человек из более чем 50 стран мира. Главная тема – «Энергетическое сотрудничество в многополярном мире».

В.Путин: Уважаемые дамы и господа! Дорогие друзья! Коллеги!

Я очень рад всех вас приветствовать в Москве на седьмом форуме «Российская энергетическая неделя».

Это мероприятие прочно вошло в деловой график глобальной энергетики, вновь объединило на своей площадке руководителей ведущих отраслевых компаний и организаций, представителей органов власти, признанных специалистов, экспертов, журналистов.

В этом году свыше четырех тысяч участников из более чем пятидесяти стран собрались вместе, чтобы обсудить важнейшие вопросы энергетической повестки, те вызовы, с которыми сегодня сталкиваются и производители, и потребители энергоресурсов во всех частях света.

И конечно, нынешний форум – это отличная возможность для того, чтобы завязать новые контакты, договориться о сотрудничестве и обменяться мнениями о долгосрочных перспективах топливно-энергетического комплекса.

Очевидно, что современная энергетика является одной из ключевых отраслей, настоящим фундаментом мирового развития. Когда она работает спокойно, по прозрачным и понятным правилам, когда осваиваются месторождения и перерабатываются ресурсы, а поставки на рынок ведутся бесперебойно – все это создает прочную основу для роста экономики, социальной сферы, для повышения благополучия граждан.

К сожалению, эта прописная истина все меньше принимается в расчет теми, кто взял на вооружение механизмы незаконных санкций и полагает, что сможет применить их с выгодой для себя и в сфере энергетики.

О чем идет речь? Исторически сложилось так, что именно в руках Запада оказались сосредоточены основные элементы обеспечивающей инфраструктуры глобального энергетического рынка. Имею в виду инновационные решения по добыче сырья, логистику, страхование поставок ресурсов, а также систему платежей за эти операции – словом, то, что наравне с технологиями формирует своего рода платформу мировой энергетики.

Западные элиты полагали, что могут перекрыть доступ к этим услугам тем странам, которые неугодны им в политическом плане, таким образом, выставить их якобы на обочину прогресса, а на самом деле просто выдавить с рынка. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что все эти инструменты используются прежде всего как инструменты недобросовестной конкуренции.

Мотив очевиден: Запад не хочет конкуренции, потому что не справляется с ней, проигрывает часто в условиях честной борьбы – и прибегает к дискриминации, подавая ее под маской мнимой евроатлантической солидарности, борьбы за права человека и так далее. Предлогов много.

Но что происходит в итоге? Закрывая доступ к своей платформе, Запад лишь подстегнул развитие альтернативных решений, альтернативной логистики, страховки, систем международных расчетов и технологических новаций. Конечно, это все непростой процесс, это дается тем, кто занимается этим процессом, непросто, но этот процесс идет, идет неуклонно.

Подчеркну: уже сегодня эти решения в основном независимы от постороннего влияния. А с учетом того, что они постепенно выстраиваются на качественно новой технологической основе, то с каждым днем становятся более эффективными и более, что очень важно, распространенными – в первую очередь в странах, которые набирают обороты, демонстрируют высокие темпы экономического развития.

Уже не раз говорил: современный мир вошел в эпоху коренных, необратимых изменений. Формируется многополярная модель развития, которая запускает новую волну глобального роста на весь XXI век. И этот рост будет сосредоточен не в Европе и не в Северной Америке. Конечно, фундаментальные основы европейской экономики, американской, они очень серьезные, мощные, и они, конечно, функционируют и будут функционировать, тормозной путь будет долгим. Но все-таки рост основной сосредоточится не в Европе и не в Северной Америке, которые постепенно утрачивают свои позиции в мировой экономике, а в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к нашему объединению, видят перспективу в равноправном взаимодействии с учетом национальных интересов.

Уже говорил, но в этой аудитории повторю еще раз, это объективные данные, международные данные: в 1992 году доля «большой семерки» в мировом ВВП составляла 45 процентов, а БРИКС – только 22. По итогам 2023 года доля G7 снизилась до 30 процентов, а БРИКС – выросла до 36. И темп увеличивается, разрыв увеличивается.

Сразу отмечу: по оценке международных экспертов, в некоторых странах БРИКС, включая Китайскую Народную Республику, Российскую Федерацию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, экономическая динамика будет позитивной, но относительно умеренной – повторяю, это данные экспертов, в том числе и международных экспертов, – тогда как лидерами по темпам роста – хочу это подчеркнуть, именно по темпам, – станут государства так называемого глобального Юга, где пока еще невысокий ВВП на душу населения, достаточно низкий показатель урбанизации и при этом высокая рождаемость. Это прежде всего страны Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африка, включая, кстати, и Экваториальную Гвинею, Президент которой, уважаемый господин Теодоро Обианг [Нгема Мбасого], участвует в нашей пленарной сессии. Прошу его поприветствовать.

Повторю: БРИКС – а Россия председательствует в этой организации в текущем году – видит свою задачу в сложении экономических потенциалов, создании пространства возможностей для всех, кто заинтересован в гармоничном, взаимовыгодном сотрудничестве. Подчеркну: именно взаимовыгодном, то есть в общих интересах наших стран и народов.

Для государств, которые уже являются или станут перспективными центрами роста, мы намерены формировать эффективную и свободную от негативного вмешательства извне платформу развития, включая ресурсную, технологическую, кадровую, финансовую, торговую и инвестиционную. В том числе речь идет об энергетике, которая, как уже сказал, определяющим образом влияет на состояние экономики и социальной сферы.

Россия, несмотря на объективные трудности, они всем хорошо известны, трудности на самом деле есть у всех, у нас свои, немаленькие трудности, тем не менее Россия остается одним из ведущих участников энергетического рынка в мире. За последние два с половиной года отечественные компании смогли переключить поставки нефти, нефтепродуктов, угля. Например, если раньше доля Азиатско-Тихоокеанского региона в нашем энергетическом экспорте составляла примерно 39 процентов, то по итогам прошлого года она выросла в полтора раза и превысила уже 60 процентов.

В целом на долю дружественных стран приходится свыше 90 процентов энергетического экспорта России. При этом его физический объем, за исключением природного газа – тоже для специалистов понятно почему, – практически сохранился на уровне 2021 года.

Россия расширяет географию и масштабы энергосотрудничества. Строятся новые маршруты на динамично растущие, емкие рынки, включая страны Евразэс, СНГ, юга Евразии. Увеличиваются поставки по газопроводу «Сила Сибири». Продолжает расти экспорт сжиженного природного газа.

Так, СПГ из российской Арктики стал одним из якорных, основных грузов Северного морского пути. Мы обязательно продолжим развивать собственные сервисы и технологии в сфере СПГ, создавать центры по перевалке, хранению и торговле сжиженным природным газом, будем обеспечивать проекты газовозами и, конечно, наращивать мощности наших арктических и восточных морских портов, укреплять связь, инфраструктуру Севморпути.

Мои российские коллеги знают, о чем я говорю, проблем им создают много. Конечно, это отчасти сдерживает реализацию наших планов, но они, безусловно, будут реализованы.

Мы в целом расширяем международные транспортные коридоры. К 2030 году объем перевозок по этим коридорам должен вырасти не менее чем в полтора раза по сравнению с 2021 годом.

В том числе развиваем Восточный полигон железных дорог. Если в текущем году пропускная способность Байкало-Амурской магистрали и Транссиба составила 180 миллионов тонн, то через 10 лет она увеличится до 270 миллионов тонн, что позволит перевозить бóльшие объемы топливно-энергетических товаров и продуктов их переработки из наших сибирских регионов на рынки глобального Юга.

Отдельный вопрос касается финансовой инфраструктуры, а именно платежей за российский экспорт. Здесь есть, безусловно, свои сложности. Чтобы решить эту проблему, мы переходим на сделки в национальных валютах, и наши партнеры в этом в высшей степени заинтересованы. Здесь тоже много проблем, мы прекрасно это понимаем, но мы их преодолеваем, эти проблемы, постепенно. Так, доля рубля в наших внешнеторговых операциях уже приближается к сорока процентам. С 2021 по 2023 год доля рубля в расчетах за экспорт выросла почти в три раза, до 39 процентов, а в первом полугодии текущего года показатель составил уже 39,4 процента.

Вместе с тем в рамках сотрудничества со странами БРИКС мы работаем над созданием собственного платежно-расчетного контура, что создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли.

Добавлю, что поставки энергоресурсов из России позволяют дружественным странам сдержать рост импортных цен, обеспечивать свою энергетическую безопасность и экономическую устойчивость, позволяют им более успешно конкурировать на мировом рынке.

При этом мы нацелены идти дальше, не ограничивать взаимодействие только продажей ресурсов. Россия готова укреплять технологический суверенитет своих партнеров в энергетике, формируя полноценные научные и производственные цепочки. Именно так развивается сотрудничество в области мирного атома, когда станции «Росатома» строятся за рубежом одновременно с подготовкой местных кадров, с обучением инженеров, рабочих, управленцев для новых объектов. По сути, мы не просто строим станцию, как говорят в «Росатоме», мы создаем для наших партнеров отрасль, новую отрасль энергетики и экономики.

Такое сочетание интеллектуального и ресурсного потенциала разных стран, выход на новые рубежи международного сотрудничества, уверен, откроет дополнительные возможности для нашей научно-исследовательской школы, для развития машиностроения, сферы услуг и, конечно, всей российской энергетики.

Уважаемые коллеги!

По итогам прошлого года объем энергопотребления в России опять обновил рекорд, который превышает показатели советского периода. Вы прекрасно понимаете, что, если растет энергопотребление, это самый верный признак роста экономики.

При этом наша энергосистема, одна из крупнейших в мире, не только отвечает растущему спросу со стороны бизнеса, экономики, социальной сферы, но и качественно меняет свой облик. За последние полтора десятка лет установленная мощность российской электроэнергетики увеличилась на 18 процентов, а сами станции прошли глубокую модернизацию, стали более современными, эффективными, бережными по отношению к окружающей среде.

Так, именно на долю природного газа, экологичного, эффективного углеводорода, приходится 48 процентов энергобаланса нашей страны, а вместе с атомной и гидроэнергетикой, которые имеют минимальный углеродный след, эта доля превышает 85 процентов.

То есть наш энергобаланс – один из самых «зеленых» в мире, это совершенно очевидный факт. И в отличие от некоторых западных стран, которые используют климатическую повестку для продвижения своих по сути неоколониальных интересов, мы на практике воплощаем справедливый, упорядоченный энергопереход, который учитывает наши природные условия, наше социально-экономическое развитие городов, территории всей страны и структуру топливно-энергетического баланса.

Такой подход будем реализовывать и дальше. Продолжим обновлять и укреплять нашу энергосистему, которая вошла в период перевооружения и освоения новых технологических решений.

В том числе у нас формируется основательный научный и практический задел по таким перспективным направлениям, как возобновляемые источники энергии, малые атомные электростанции, термоядерный синтез, а также водородная генерация и выпуск автомобильного транспорта, водного, железнодорожного транспорта на этом виде топлива.

Да, исследования и технологии здесь находятся на разных стадиях внедрения. Но, повторю еще раз, уже сейчас важно видеть эту перспективу и верстать планы на будущее.

Как вы знаете, Правительству поручено продлить горизонт планирования энергетической стратегии России до середины текущего столетия. Эта стратегия представляет собой большой, комплексный план по наращиванию энергомощностей в масштабах всей страны. Это все проекты длительного цикла: мы должны смотреть вперед, и мы делаем это.

Эта работа будет опираться на крупные, системно значимые проекты с длительными сроками капиталовложений, включая, как уже сказал, освоение новых технологий, разработку месторождений, строительство обеспечивающей инфраструктуры, электростанций и линий электропередачи.

Напоминаю своим коллегам из Правительства: уже в ближайшие месяцы необходимо подготовить обновленную энергетическую стратегию и затем шаг за шагом ее реализовывать, работать по приоритетам долгосрочного развития отечественного ТЭКа. Сейчас, насколько я знаю, идет согласование параметров в Правительстве между ведомствами.

Об этих приоритетах подробно говорил уже год назад, в рамках предыдущей энергонедели. Напомню, главный из них – это обеспечение внутреннего рынка, стабильное снабжение наших регионов, городов, предприятий доступной, дешевой энергией. И особо подчеркну: все национальные цели развития, установленные на 2030 год, также должны быть обеспечены со стороны ТЭКа.

По оценке, до конца текущего десятилетия энергопотребление в России будет расти в среднем на два процента [в год]. Это примерно такой же показатель, как в целом в мире. В наших планах на этот период – ввести около 27 гигаватт мощностей новой генерации, включая тепловые, гидро- и атомные электростанции.

Мы усилим связи между энергосистемами Урала, Сибири, востока страны. При этом снабжению Дальнего Востока будет уделено особое внимание. Потребление электроэнергии в этом регионе растет опережающими темпами, выше общероссийских. А по мере дальнейшего развития производств, строительства жилья, инфраструктуры, социальных объектов оно, конечно же, продолжит увеличиваться. И наша энергетика также должна ответить на этот спрос, в том числе с помощью современной угольной генерации – с низкой экологической нагрузкой.

Уже поручил составить долгосрочную программу развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа. Она будет рассчитана, как и энергетическая стратегия всей страны, на период до 2050 года. Прошу Правительство ускорить утверждение этого документа.

Особая тема касается повышения надежности электроснабжения субъектов Федерации. В текущем году мы применили здесь принципиально новый подход, а именно: ввели институт территориальных сетевых организаций. Начиная с 2025 года они будут действовать в каждом регионе страны, станут своего рода центрами ответственности за электроснабжение, включая вопросы эксплуатации бесхозных – к сожалению, есть и такие – объектов, ликвидации последствий аварий на сетях и так далее.

Прошу Правительство вместе с руководителями регионов Российской Федерации и энергокомпаниями постоянно анализировать эффективность территориальных сетевых организаций, а также для каждого субъекта Федерации составить свой план повышения надежности электроснабжения, конечно, с прозрачными источниками финансирования и проработанными заранее. Здесь нужно применить все инструменты: от регуляторных соглашений и инфраструктурных кредитов до механизмов концессий и сервисных контрактов.

Отдельно хочу сказать о газовой отрасли. Она сейчас проходит этап серьезных изменений. Речь не только о переключении экспорта с запада на восток, но и о существенном увеличении поставок на внутренний рынок, в том числе по программе социальной газификации, которая стартовала у нас в 2021 году и идет хорошими темпами, за что хочу поблагодарить руководство компании «Газпром». Здесь, конечно, ведущая роль отводится именно ей, крупнейшей нашей компании в газовой сфере – «Газпрому».

Я прошу компанию, ее руководство совместно с Правительством подготовить десятилетний план, реализация которого, безусловно, обеспечит устойчивое развитие корпорации, создание инфраструктуры для изменения географии поставок. Причем, повторю, она должна учитывать как наши масштабные планы по газификации российских регионов, так и увеличение переработки газа внутри страны.

Когда я говорю о перераспределении маршрутов, мы все понимаем, о чем идет речь. Здесь наши ранее традиционные покупатели решили отказываться от наших относительно дешевых энергоносителей и решили перейти на более дорогой ресурс. Ну что ж, это их выбор, пусть живут на этом дорогом ресурсе.

Далее. Рост объемов переработки углеводородов именно в России, на наших заводах и комплексах, – это еще одна приоритетная задача для отечественного ТЭКа. Здесь важно обеспечить сырьевую базу, необходимую добычу ресурсов. Мы уже предусмотрели на этот счет специальные налоговые стимулы.

Благодаря мерам государственной поддержки в разработку вовлечены такие шельфовые месторождения, как Приразломное в Арктике и проекты на Сахалине.

Осваиваются трудноизвлекаемые запасы ресурсов: Пальяновское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе и Южно-Неприковское месторождение в Самарской области. Вводятся новые нефте- и газоносные провинции в Восточной Сибири и Арктике. Имею в виду такие крупные проекты, как «Восток Ойл» в Красноярском крае, Утреннее и Штормовое месторождения на Гыданском полуострове. Расширяются мощности центра добычи угля на Дальнем Востоке. Кстати, уже в будущем году заработает Тихоокеанская железная дорога – это частная магистраль от Эльгинского месторождения в Якутии до порта Эльга в Хабаровском крае.

Повторю: очень важно, чтобы освоение уникальных запасов России позволяло развивать отечественные перерабатывающие предприятия, создавать максимальную добавленную стоимость именно здесь, в России, в нашей стране.

У нас запущена государственная программа модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Ее задача – обеспечить экономику, города, все населенные пункты, наших граждан качественным топливом, смазочными материалами, битумом, другой продукцией. Прошу Правительство внимательно отслеживать реализацию этой программы, предметно работать по каждому предприятию, по срокам ремонтов и обновлению производств.

Особое внимание необходимо уделить развитию нефте-, газо-, углехимии. По оценкам, спрос на их продукцию и в нашей стране, и во всем мире будет только расти. Причем эти секторы отличаются высокой рентабельностью. Рост цен в цепочках от сырья к конечным товарам составляет до 12 раз.

В России уже реализуются крупные даже по мировым меркам проекты в этой сфере, действует самый большой в стране нефтехимический комбинат «ЗапСибНефтехим», строится Амурский газохимический комплекс, который станет самым мощным российским предприятием по выпуску базовых полимеров, есть и другие крупные проекты. Важно, чтобы таких проектов становилось больше, чтобы в разных регионах страны открывались новые производства и создавались современные, хорошо оплачиваемые рабочие места. Уже обращал внимание Правительства и вновь хотел бы повторить: нужно поддержать такие инициативы бизнеса.

И еще: очевидно, что в современных условиях надежная работа месторождений, трубопроводов, перерабатывающих заводов и электростанций, ТЭКа в целом определяется наличием собственных кадров, технологий, компетенций в области оборудования для добычи и транспортировки ресурсов, энергетического машиностроения и так далее и тому подобное.

Одним из важных системных инструментов поддержки отечественных решений станет национальный проект, который будет запущен со следующего года. Он называется «Новые атомные и энергетические технологии». В рамках этого нацпроекта будут поставлены амбициозные задачи, а именно: закрепить мировое лидерство России в атомной сфере. Именно закрепить мировое лидерство, потому что сейчас оно, наше лидерство, и является глобальным. Это просто очевидно по объему работ, которые проводит наша ведущая компания «Росатом».

Обеспечить технологический суверенитет страны, причем во всех областях топливно-энергетического комплекса, – вот задача этого нового национального проекта. Прошу коллег в Правительстве вместе с нашими деловыми, научными кругами отработать все детали этого национального проекта, чтобы, не затягивая, приступить к его реализации.

Уважаемые коллеги!

Топливно-энергетический комплекс России – это современная, динамичная отрасль. Отечественный ТЭК успешно отвечает на актуальные, в том числе глобальные, вызовы, укрепляет сырьевой, технологический и промышленный суверенитет нашей страны, поддерживает и развивает торговые, кооперационные связи с ответственными зарубежными партнерами.

Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок, играет на нем стабилизирующую роль, участвуя в таких авторитетных форматах, как «ОПЕК плюс» и Форум стран – экспортеров газа. Кстати говоря, и здесь мы сотрудничаем со страной, которую представляет наш гость, и в одной, и в другой организации. И мы, безусловно, продолжим это сотрудничество с нашими партнерами.

Уверен: стратегические, долгосрочные задачи, которые стоят перед российской энергетикой, без всяких сомнений, будут решены. А значит, наши энергокомпании, их трудовые коллективы, вся отрасль в целом будут обеспечены стабильной, надежной работой на многие-многие годы вперед. Внесут свой, причем весомый, заметный вклад в достижение национальных целей развития России, в повышение качества жизни наших граждан. И конечно, будут и дальше способствовать балансировке мировых энергетических рынков в интересах устойчивого глобального развития.

Благодарю вас за внимание.

Т.Мбасого (как переведено): Ваше превосходительство Владимир Путин, Президент Российской Федерации!

Ваши превосходительства главы делегаций и представители организаций, которые здесь присутствуют! Уважаемые гости! Дамы и господа!

Для меня большая честь выступать в рамках этого VII Международного форума «Российская энергетическая неделя» на тему «Энергетическое сотрудничество в многополярном мире».

Также выражаем благодарность и признательность организаторам за то, что Экваториальная Гвинея была приглашена для участия в этой встрече по обмену опытом и лучшими практиками, с тем чтобы бороться с вызовами в энергетической отрасли и расширять международное сотрудничество, учитывая ту важную роль, которую энергетический сектор играет в экономическом развитии стран.

Я хотел бы выразить глубокую признательность Правительству и народу Российской Федерации, а также моему доброму другу Владимиру Путину, Президенту Российской Федерации, за братский прием и за гостеприимство, оказанное нам с момента нашего прибытия в этот замечательный и исторический город Москву.

Ваше превосходительство! Дамы и господа!

Этот форум проходит в международном контексте, характеризующемся экономическим и финансовым кризисом, вызванным падением цен на углеводороды, а также негативными последствиями пандемии COVID-19, в борьбе с которой мы все должны работать вместе и проявлять солидарность для поиска решений.

Действительно, мы живем в эпоху больших перемен и вызовов. Мы сталкиваемся с реальностью мира, который переживает переходный период с точки зрения структур, поддерживающих нашу экономику. В этом контексте энергетический сектор играет решающую роль, являясь одним из столпов, на которых держится наше государство. Поэтому позиции, которые мы занимаем сегодня, будут иметь долгосрочные последствия для будущих поколений.

Экваториальная Гвинея решительно настроена углублять энергетическое сотрудничество с Россией и с дружественными странами. Наша страна, богатая природными ресурсами, такими как газ и нефть, открыта для создания стратегических альянсов с партнерами, которые этого желают.

Мы стремимся построить будущее, в котором экономика наших стран будет получать выгоду от подлинного сотрудничества на основе взаимного доверия и достижения общих выгод, что будет способствовать развитию наших обществ.

Именно поэтому мы приглашаем российские компании и компании из других дружественных стран к сотрудничеству не только в сфере производства энергии, но и в области разведки и эксплуатации наших нефтегазовых ресурсов. Такие партнерства не должны ограничиваться добычей ресурсов, они должны включать в себя передачу знаний, технологическую подготовку и поддержку развития современной энергетической инфраструктуры.

Наша цель ясна – чтобы Экваториальная Гвинея вместе с партнерами могла оптимизировать использование своих энергетических ресурсов, применяя самые передовые технологии в этом секторе.

Ваше превосходительство! Дамы и господа!

Мы не можем говорить о развитии энергетики, не обращаясь к одной из самых острых проблем, стоящих перед миром, – энергетической бедности, поскольку миллионы людей не имеют надежного доступа к энергии. В этой связи Республика Экваториальная Гвинея вместе с другими африканскими партнерами взаимодействует в рамках стратегического партнерства и финансового комитета центральноафриканской системы газопроводов. Инвестируем в строительство объектов энергетической инфраструктуры в целях стимулирования экономики и повышения уровня жизни наших обществ.

Экваториальная Гвинея считает, что сотрудничество в области энергетики должно основываться на основополагающем принципе, а именно: обеспечении стабильности энергетических рынков, чтобы наиболее уязвимые слои населения не страдали от последствий их волатильности.

С другой стороны, Экваториальная Гвинея решительно поддерживает стратегии и усилия по стабилизации глобальных энергетических рынков. Поэтому мы призываем всех международных участников к совместной работе по снижению уровня неопределенности и продвижению соответствующей рыночной политики. Энергия должна быть не оружием, разделяющим нас, а средством обеспечения общего процветания. Это коллективная ответственность, чтобы наименее развитые страны не оставались заложниками колебания цен на энергоносители и не лишались возможности пользоваться благами энергетики и технологическими достижениями в этом секторе.

Кроме того, хотя все мы, страны-производители, имеем общие рынки, не у всех есть одинаковые преимущества. Это привело к тому, что национальная компания GEPetrol взяла на себя управление активами ExxonMobil в Экваториальной Гвинее, чтобы возглавить нефтяной сектор страны, и таким образом была осуществлена первая отгрузка сырой нефти в июле этого года.

Ваше превосходительство! Дамы и господа!

Этот период характеризуется обсуждением вопроса об отказе от ископаемого топлива. Концепция декарбонизации требует от нас сокращения выбросов углекислого газа. Но следует отметить, что Экваториальная Гвинея не входит в число стран с самым высоким выбросом углекислого газа. Напротив, наши выбросы почти не влияют на изменение климата.

Однако выполнение глобальных требований по декарбонизации наших источников энергии – на сегодня это сложная задача для Республики Экваториальная Гвинея, которую она должна взять на себя. С другой стороны, Экваториальная Гвинея не обладает такими же технологиями и достижениями в области декарбонизации по сравнению с более развитыми странами, имеющими доступ к передовым технологиям. Поэтому мы не можем согласиться с энергетическим переходом, который оставляет позади наименее развитые страны.

Необходимо признать и принять тот факт, что на международной арене процесс адаптации к новым рыночным условиям будет проходить разными темпами.

Ваше превосходительство! Дамы и господа!

Обеспечить будущее энергетики – это наша общая задача. Эта задача заключается в сотрудничестве, к которому призывает Экваториальная Гвинея, в сотрудничестве, основанном не только на производстве энергии, но и на совместной решимости содействовать активной стабильности на энергетических рынках, ведущей к справедливому технологическому переходу для всех.

Невозможно говорить о сотрудничестве, если цели не являются общими. Невозможно говорить о сотрудничестве, если выгода не является взаимной. И более того, невозможно говорить о сотрудничестве без согласия, основанного на учете интересов и уважении к другим странам.

В заключение я хотел бы пожелать нынешнему VII Международному форуму «Российская энергетическая неделя», как и предыдущим, всяческих успехов. И пусть результатом обсуждений и предложений станет мир, в котором не будет несправедливости в энергетике.

Большое спасибо.

В.Путин: Уважаемые друзья! Коллеги!

Впереди у вас целая рабочая неделя – неделя взаимных контактов, встреч, обсуждений тех вопросов, ради обсуждения которых вы здесь, в Москве, и собрались. Конечно, на вашу работу и в данный момент, и на текущую вашу работу в целом не могут не оказывать влияния те события, которые в мире происходят в сфере политики.

Политика и экономика очень тесно связаны между собой, тем более в такой важнейшей, фундаментальной сфере экономики, как энергетика. Эта связь прослеживается на протяжении всего существования человечества, это очевидно. А сейчас она стала настолько очевидной, что она понятна и для людей, которые не занимаются ни экономикой, ни политикой.

Но все-таки здесь собрались люди, которые привыкли что-то конкретное делать, а не говорить о том, что и как надо делать другим, здесь собрались деловые люди. И от результатов вашей работы в значительной степени многое зависит в экономике, а значит, и в политике.

Я искренне хочу пожелать вам успехов в этой совместной работе и хочу выразить надежду на то, что ваша работа будет максимально деполитизированной и максимально прагматичной. Искренне желаю вам успехов.

Наших иностранных гостей хочу поблагодарить за то, что вы в это непростое время приняли решение приехать в нашу страну, в столицу России, в Москву.

Всего вам самого доброго, успехов и благополучия! Желаю вам удачи.

Спасибо.

Источник: kremlin.ru